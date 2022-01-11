Что можно узнать о мужчине через его социальные сети

Было ли у вас такое, что перед свиданием с новым мужчиной вы изучали все его странички в соцсетях? Получилось ли что-то понять? Если нет, или информации вам оказалось недостаточно, то разобраться с данными со странички избранника в Instagram и «ВКонтакте» вам помогут несколько советов психолога.

Фото: Кадр из фильма «Люблю тебя...как друга» Кадр из фильма «Люблю тебя...как друга»

Психолог Элен Гамаюн рассказала Пятому каналу, как женщине по профилю в Сети определить характер мужчины, семейное положение и уровень его дохода. Специалист объяснила, что на самом деле из социальных сетей можно узнать только то, что человек сам хочет рассказать и показать. Поэтому часто страничка мужчины может ввести женщину в заблуждение — кажется, что холостой, а на самом деле женат и с детьми. Психолог рассказала, что делать в таких ситуациях, как узнать о мужчине правду и на что обратить внимание.

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Социальный статус

Эксперт сообщила, что с помощью странички в соцсети можно без труда узнать, где человек получил образование, сколько ему лет или даже место работы. Однако стоит быть осторожней, ведь не все пользователи пишут о себе правду.

Характер и интересы

Фотографии в галерее, посты и ответы на комментарии помогут вам понять, какой человек по характеру — интроверт или экстраверт. Более того, это может рассказать вам о хобби и интересах избранника. Изучите также сообщества, паблики и группы, в которых состоит мужчина.

Круг общения

Изучите его список друзей, и вы сможете многое понять. Возможно, там есть коллеги или бывшие одноклассники, а, возможно, только женщины из приложений для знакомств... Эксперт уверена, что социальные сети полны мошенников, поэтому многие знакомства, которые там завязываются, по итогу заканчиваются печально.

Зависимость

Некоторые мужчины закрывают свои профили от других пользователей и ограничивают круг общения. По словам специалиста, таким образом они пытаются избавиться от социально-сетевой зависимости.

Агрессия

Закрытый профиль в социальной сети также может свидетельствовать о попытке защититься от агрессии и хейта других пользователей. Иногда человек просто не выдерживает чрезмерной критики и потока негатива, которая сыпется на него в комментариях, поэтому единственный выход — ограничить круг общения.