3 «звоночка», что вы не любите себя

В чем может быть основная причина душевного дискомфорта.

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Гармония в душе всегда начинается с принятия себя и заботы о собственном комфорте. По статистике, примерно 70% людей в мире испытывают проблемы с самооценкой и, в целом, не умеют себя любить, а ведь это невероятно важно для сохранения душевного равновесия, особенно в такой непростой период, который мы проживаем сегодня. Однако не каждый способен понять, что его психологический дискомфорт вызван неумением правильно относиться к себе. Мы решили разобраться вместе с психологом.

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Вам сложно сказать «нет»

Огромная проблема для многих современных людей. Мы так спешим понравиться другому человеку, что забываем о своих желаниях и потребностях, лишь бы удовлетворить запрос партнера, друга или коллеги. Конечно, для эффективной коммуникации важно обращать внимание на чувства других людей, однако забывать про себя не нужно ни при каких обстоятельствах. При этом наше сознание все прекрасно понимает в те моменты, когда мы идем вразрез со своими желаниями, из-за чего нас могут одолевать максимально неприятные мысли, а мы даже не задумываемся, что наше сознание дает понять — «подумай, а нужно ли это тебе в первую очередь?» Всегда задавайте себе этот вопрос, если понимаете, что на вас давят и пытаются заставить принять решение не в вашу пользу.

Вы не принимаете комплименты

С такой проблемой сталкиваются как мужчины, так и женщины. Как правило, именно женщины чаще слышат комплименты по поводу своей внешности, а вот сильную половину хвалят по большей части за карьерные успехи, поэтому мужчинам легче принимать хвалебные отзывы. Как только речь заходит о каких-то индивидуальных особенностях, многим становится настолько некомфортно, что они начинают отрицать услышанное. Если вас с детства приучили к тому, что похвалу нужно заслужить и не принимать пустых комплиментов, на протяжении всей жизни вам будет трудно расстаться с этой мыслью, однако ее важно «победить», в противном случае, вам будет непросто налаживать личные отношения и привлечь действительно стоящего партнера. Да и в профессиональном плане важно знать себе цену и понимать, когда вашу работу действительно оценили по заслугам, а когда раскритиковали лишь из зависти.

Вы испытываете жгучую зависть