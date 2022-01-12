Синдром главного героя: с чем связан новый бум в соцсетях

Такой термин как синдром главного героя появился относительно недавно. Тем не менее он быстро разошелся в массы. Сейчас в соцсетях на него настоящий бум: молодежь высмеивает это явление, снимая разнообразные видео в TikTok.

Что же под собой подразумевает синдром главного героя? Это нарциссическое состояние ума, при котором человек ведет себя так, как будто его жизнь — это фильм, а он — звезда. Психолог Майкл Г. Веттер называет его неизбежным следствием слияния естественного человеческого желания быть признанным и подтвержденным с быстро развивающимися технологиями, которые позволяют немедленно и широко распространять саморекламу.

В Сети пользователи TikTok снимают ролики, в которых высмеивают синдром, который проявляется даже в самые обычные и повседневные моменты. На сегодняшний день хэштег #maincharacter в соцсети собрал 6,4 миллиарда просмотров.