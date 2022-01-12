Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
30 минут назад

Синдром главного героя: с чем связан новый бум в соцсетях

Такой термин как синдром главного героя появился относительно недавно. Тем не менее он быстро разошелся в массы. Сейчас в соцсетях на него настоящий бум: молодежь высмеивает это явление, снимая разнообразные видео в TikTok.

Что же под собой подразумевает синдром главного героя? Это нарциссическое состояние ума, при котором человек ведет себя так, как будто его жизнь — это фильм, а он — звезда. Психолог Майкл Г. Веттер называет его неизбежным следствием слияния естественного человеческого желания быть признанным и подтвержденным с быстро развивающимися технологиями, которые позволяют немедленно и широко распространять саморекламу.

В Сети пользователи TikTok снимают ролики, в которых высмеивают синдром, который проявляется даже в самые обычные и повседневные моменты. На сегодняшний день хэштег #maincharacter в соцсети собрал 6,4 миллиарда просмотров.

Смотрите также видео о том, как утка-спортсменка стала новым мемом.

Психология,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители