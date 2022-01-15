Как пограничное расстройство делает жизнь кошмаром

По статистике, пограничное расстройство личности (ПРЛ) свойственно лишь двум-трем процентам людей в мире. Поэтому можно сказать, что это довольно редкая психическая деструкция. Основным симптомом этого расстройства считается продолжительное аномальное поведение больного, которое включает себя множественные проявления. "Рамблер" собрал отзывы людей, страдающих от ПРЛ, в соцсетях, чтобы рассказать, как пограничное расстройство превращает жизнь в кошмар.
Для людей с диагнозом ПРЛ характерно опрометчивое «рискованное» поведение, крайней формой которого может являться самоповреждение или попытка суицида.
«Когда ПРЛ в депрессии, мы принимаем импульсивные решения. Я слышал много историй, но на моем примере в депрессии я в 17 лет принял решение переехать в США, а в 28 уехать волонтером в Тайланд спасать слонов, потому что я просто хотел сделать что-то полезное прежде, чем умру»,
– признался пользователь под ником @1275435.
Еще одним симптомом проявления заболевания является неадекватные проявления сильного гнева. ПРЛ также может включать в себя трудности, связанные с необходимостью контролировать чувство гнева:
«Первое, что приходит в голову – это ярость. Скрип зубов, сжатые кулаки, тяжелое до хрипа дыхание и ор. Секунду назад все было хорошо, а сейчас ты орешь. Орешь до срыва голоса, так сильно, что весь следующий день хрипишь. Это происходит в момент».
Также страдающие пограничным расстройством люди склонный прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. Кроме того, у них высокий уровень тревожности.
«Если у кота или собаки плохое настроение, я могу всерьез задуматься о том, что они просто меня не любят, потому и не подходят ко мне с утра, вне зависимости от того, что они очень охотно подходили ко мне днем ранее»,
– поделилась @JennyDiamond.
Склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные и нестабильные взаимоотношения — еще одно проявление ПРЛ. Оно характеризуется чередованием крайностей — идеализации и обесценивания партнера:
«Отношений в моей жизни было аж целых двое: долгих и невыносимых. И оба зашли в тупик, изжив себя. Я как истинный ПРЛшник, долго не могу отпустить от себя привязанного, но уже нелюбимого человека, так как очень боюсь одиночества».