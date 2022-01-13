Как перестать сожалеть о содеянном

«Если бы Вы могли переместиться в прошлое, то куда конкретно и что изменили бы там?» — интересный вопрос, идеальный ответ на который — «никуда и ничего». Так ответит человек, который не сожалеет ни о чем, что бы он ни сделал. Почему важно добиться такого отношения к событиям и каким образом — рассказывает психолог Вероника Хацкевич.

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Вполне очевидно, что прошлого никак не изменить, даже если бесконечно мечтать об этом: «ах, если бы только…». Нам приятно представлять, как могла бы сложиться жизнь, потому что это намного проще, чем менять что-то в настоящем. И прежде чем выбрать этот путь, ведущий в никуда, учтите следующие 5 фактов:

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Посчитайте, сколько времени и сил вы уже потратили на сожаления. И сравните с итогом этих действий (который, скорее всего, близок к нулю). Задайтесь вопросом — а что вам больше жалко — своего ресурса или этого пресловутого события? А еще мысли о содеянном нарушают душевное спокойствие, и, следовательно, вы рискуете вновь совершись то, о чем в дальнейшем будете жалеть. Поэтому концентрироваться лучше на том, что у вас получилось замечательно, чтобы притягивать в свою жизнь все подобное. Вероятно, у вас уже вошло в привычку минимум раз в день погрустить о чем-то содеянном. Есть хороший способ показать своему мозгу, что лучше искоренить привычку. Наденьте резинку для волос на запястье. Слегка натягивайте ее и ударяйте себя, чтобы мозг отвлекался и ассоциировал конкретные мысли с неприятными ощущениями в теле. Когда потерял телефон, лучшим избавлением от страданий будет купить новый, такой же или лучший. Также работает и здесь. Чтобы не жалеть о содеянном, лучше потратьте силы на то, чтобы решить образовавшиеся проблемы. Возможно, это труднее, но оно того стоит! Если вы максимально проанализировали и не нашли ни одного «выхода» — значит пришло время осознать это и принять, как неизбежное. Если одна и та же история постоянно повторяется (вы делаете что-то и потом жалеете об этом), значит следует прорабатывать не конкретные ситуации, а свое отношение к ним и к себе. А именно — уверенность в себе. Вам ее явно не хватает. Иначе вы бы верили себе из прошлого и принимали бы любые происходящие события и собственные решения как должное. Есть еще одна потрясающая истина, от осознания которой точно должно стать проще. Нет неправильных решений. В тот момент, когда вы совершали то, о чем сейчас жалеете — это был единственный верный вариант для вас. Эта ситуация точно пропитана опытом, и вам нужно максимально его извлечь. Ведь целью нашей жизни вовсе не является сделать ее идеальной. И вполне нормально допускать так называемые ошибки. Если бы мы всегда знали, как лучше, то не имели бы возможности развиваться, а, следовательно, интерес к существованию просто угасал бы.