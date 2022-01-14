Как прошлое портит нам жизнь: отвечает психолог

«В этом признании тоже лежит один из ключей от двери к жизни в моменте. В том, чтобы взять ответственность за свою жизнь и ее наполненность счастливыми, интересными событиями. Вы можете начать с малого, не планируя глобально. Например, в прошлом вы много путешествовали, и сейчас безумно по этому скучаете. Но из-за пандемии не можете полететь в любые места. Можно без остановки переживать на этот счет, а можно найти компромиссы (наполнить жизнь атрибутами места, в которое мечтаете попасть снова, или же просто новые места — среди открытых стран, на своей Родине или даже в своём городе). Возможно, вы разочаруетесь, но скорее всего поймете, что в мире ещё столько всего доступного и неизведанного, а вы сидите на месте. Необходимо ваше движение к этому, потому что под лежачий камень вода не течет. И, напротив, когда вы раскачиваете свою жизненную энергию в определенную сторону, будто бы все вокруг начинает сопутствовать вашим импульсам. Осталось лишь только осмелиться попробовать»,