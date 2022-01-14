Как прошлое портит нам жизнь: отвечает психолог

Как перестать жить прошлым и освободиться от тяжеленого груза ответственности, отвечает психолог Вероника Хацкевич.
Эксперт объясняет, что жить прошлым — значит постоянно представлять себе те моменты, которые когда-то с вами случились (и замечательные, и не особо приятные), анализировать их, размышлять, что можно было бы сделать иначе, жалеть о чем-то.
«Если говорить о последнем, то, как и любую эмоцию, сожаление нужно проживать для того, чтобы от него избавиться. Иначе оно будет скапливаться и приумножаться. А мы часто даже не можем себе признаться, что действительно сожалеем о каких-то определенных вещах. Нужно прошерстить все события и выявить — что же коробит. И лучше даже выписать по пунктам.
Что делать с получившимся списком — решать только вам. Можете порвать или сжечь, а можете проанализировать — что из выделенного вы сейчас можете изменить, а что просто есть, и вы никак не способны повлиять на случившееся. На что вы просто так тратите своё время и энергию».
Вероника Хацкевич подчеркивает, что логично и то, что если ваша жизнь в настоящем была бы наполнена интереснейшими событиями, людьми, увлечениями, то просто не оставалось бы ни времени, ни желания размышлять о чем-то, что было с вами давным-давно.
«Кажется, что ключ к решению проблемы — дождаться, когда же все-таки настоящее заиграет яркими красками и вовлечет вас. Но этого может так и не произойти по той причине, что пока вы искренне не отпустите прошлое, новым и куда лучшим событиям просто нет места в вашей жизни. То есть, вы просто не подпускаете их к себе! Интереснейшая жизнь следует только после того, как вы перестанете жить прошлым».
Специалист отмечает, что вышесказанное относится и к людям, оставшимся в прошлом — мы так часто скучаем по старым друзьям/ отношениям, которые, может, и были замечательными, но почему-то подошли к своему завершению. На их смену пока ничего не пришло, и нам остается только анализировать то, что было. И это в целом самое простое занятие, путь наименьшего сопротивления. Очень приятно «вариться» в воспоминаниях, не создавая при этом новые.
«В этом признании тоже лежит один из ключей от двери к жизни в моменте. В том, чтобы взять ответственность за свою жизнь и ее наполненность счастливыми, интересными событиями. Вы можете начать с малого, не планируя глобально. Например, в прошлом вы много путешествовали, и сейчас безумно по этому скучаете. Но из-за пандемии не можете полететь в любые места. Можно без остановки переживать на этот счет, а можно найти компромиссы (наполнить жизнь атрибутами места, в которое мечтаете попасть снова, или же просто новые места — среди открытых стран, на своей Родине или даже в своём городе). Возможно, вы разочаруетесь, но скорее всего поймете, что в мире ещё столько всего доступного и неизведанного, а вы сидите на месте. Необходимо ваше движение к этому, потому что под лежачий камень вода не течет. И, напротив, когда вы раскачиваете свою жизненную энергию в определенную сторону, будто бы все вокруг начинает сопутствовать вашим импульсам. Осталось лишь только осмелиться попробовать»,
— подытоживает Вероника Хацкевич.