5 признаков, что вы мудрая женщина

Когда женщина мудрая, это понимают все вокруг. Но осознать свой ум и опытность сложнее. «Рамблер» узнал у практикующего психолога Вероники Хацкевич, как распознать по-настоящему мудрую женщину.

Фото: Кадр из фильма «Подмена» Кадр из фильма «Подмена»

Что означает — быть мудрой женщиной? Почему нужно соответствовать признакам мудрой женщины? Что это за признаки, и что они привнесут в вашу жизнь?

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Мудрость — это умение судить о событиях, принимать решения и выстраивать взаимоотношения исходя из своего опыта и ошибок других людей, а не плыть по течению на протяжении всей жизни. Это способность мыслить широко, а не стереотипно.

Какие же признаки указывают на вашу мудрость?

Вы активно делаете себя лучше

Вы не сидите на месте и не поддаетесь течению жизни, а сами выбираете свой путь. Вы заинтересованы в своем развитии здесь и сейчас, а не выжидаете подходящего момента.

Вы ненасытно поглощаете знания, пробуете себя в совершенно разнородных занятиях, не останавливаетесь на достигнутом.

Вы учитесь исключительно для себя — поэтому не видите смысла кичиться своими знаниями и успехами для зависти и похвалы от окружающих.

Вы сдержаны и спокойны, потому что уверены в себе.

Вы умеете слушать и коммуницировать

Это дар, которым обделены многие люди в современном мире. Они готовы много говорить о себе и при этом абсолютно не слышат собеседника. Самый важный человек для мудрой женщины — тот, с кем она разговаривает прямо сейчас. Именно в таком взаимно заинтересованном контакте происходит обмен энергией, к которому другие люди будут невольно тянуться.

Кадр из фильма «Подмена»

Вы принимаете точку зрения других

Вы не видите смысла в споре ради спора и не пытаетесь изменить другого человека. Вы осознаете, что каждый проживает свою жизнь ровно так, как считает нужным.

Никто не должен соответствовать вашим представлениям о мире. Ваша точка зрения может не подходить другим — и это нормально.

Напротив, вы способны проявлять свою гибкость в разговорах и действиях, находить компромиссы. Вам не нужно самоутверждаться, доказывая свою правоту. А уж тем более, если действия и мнения другого человека никак не относятся к вам. В такой ситуации мудрая женщина наоборот без сомнений поддержит его.

Вы благодарите, а не сетуете на жизнь

Мы притягиваем в жизнь то, на чем делаем акцент. Именно из искреннего чувства благодарности по самым незначительным поводам рождается огромная энергия. Мудрая женщина выбирает не корить человека за его недостатки, а обращает внимание на достоинства, умеет говорить «спасибо» даже за маленькие подарки или просто знаки внимания.

Кадр из фильма «Подмена»

Вы развиваетесь не только в работе/ учебе, но и как личность

Вы понимаете, что куда проще жить, достигать целей, выстраивать взаимоотношения, будучи ментально здоровым человеком. Вы уже познали любовь к самой себе, проработали родовые программы, прочувствовали внутреннюю свободу и уверенность в себе, обрели стабильную самооценку, научились слышать внутренний голос, интуицию. Вы научились самостоятельно выходить из кризисов, не впадая в депрессивные состояния. Вам больше не нужны внешние мотиваторы, потому что весь необходимый ресурс вы ощущаете внутри себя.