5 признаков, что вы мудрая женщина

Когда женщина мудрая, это понимают все вокруг. Но осознать свой ум и опытность сложнее. «Рамблер» узнал у практикующего психолога Вероники Хацкевич, как распознать по-настоящему мудрую женщину.
Что означает — быть мудрой женщиной? Почему нужно соответствовать признакам мудрой женщины? Что это за признаки, и что они привнесут в вашу жизнь?
Мудрость — это умение судить о событиях, принимать решения и выстраивать взаимоотношения исходя из своего опыта и ошибок других людей, а не плыть по течению на протяжении всей жизни. Это способность мыслить широко, а не стереотипно.
Какие же признаки указывают на вашу мудрость?
Вы не сидите на месте и не поддаетесь течению жизни, а сами выбираете свой путь. Вы заинтересованы в своем развитии здесь и сейчас, а не выжидаете подходящего момента.
Вы ненасытно поглощаете знания, пробуете себя в совершенно разнородных занятиях, не останавливаетесь на достигнутом.
Вы учитесь исключительно для себя — поэтому не видите смысла кичиться своими знаниями и успехами для зависти и похвалы от окружающих.
Вы сдержаны и спокойны, потому что уверены в себе.
Это дар, которым обделены многие люди в современном мире. Они готовы много говорить о себе и при этом абсолютно не слышат собеседника. Самый важный человек для мудрой женщины — тот, с кем она разговаривает прямо сейчас. Именно в таком взаимно заинтересованном контакте происходит обмен энергией, к которому другие люди будут невольно тянуться.
Вы не видите смысла в споре ради спора и не пытаетесь изменить другого человека. Вы осознаете, что каждый проживает свою жизнь ровно так, как считает нужным.
Никто не должен соответствовать вашим представлениям о мире. Ваша точка зрения может не подходить другим — и это нормально.
Напротив, вы способны проявлять свою гибкость в разговорах и действиях, находить компромиссы. Вам не нужно самоутверждаться, доказывая свою правоту. А уж тем более, если действия и мнения другого человека никак не относятся к вам. В такой ситуации мудрая женщина наоборот без сомнений поддержит его.
Мы притягиваем в жизнь то, на чем делаем акцент. Именно из искреннего чувства благодарности по самым незначительным поводам рождается огромная энергия. Мудрая женщина выбирает не корить человека за его недостатки, а обращает внимание на достоинства, умеет говорить «спасибо» даже за маленькие подарки или просто знаки внимания.
Вы понимаете, что куда проще жить, достигать целей, выстраивать взаимоотношения, будучи ментально здоровым человеком. Вы уже познали любовь к самой себе, проработали родовые программы, прочувствовали внутреннюю свободу и уверенность в себе, обрели стабильную самооценку, научились слышать внутренний голос, интуицию. Вы научились самостоятельно выходить из кризисов, не впадая в депрессивные состояния. Вам больше не нужны внешние мотиваторы, потому что весь необходимый ресурс вы ощущаете внутри себя.
Вы осознанно проживаете каждый день и момент. Или хотя бы находитесь на пути ко всему перечисленному, окружая себя такими же людьми.