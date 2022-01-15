Что делать, если муж постоянно пропадает на работе

Супруг сутками пропадает на работе, ходит вечерами на бизнес-встречи, а выходные предпочитает проводить с коллегами по работе. Знакомо? «Рамблер» поговорил с психологом Вероникой Хацкевич и выяснил, как жить с карьеристом и возможно ли его «переделать».
Фото: Кадр из фильма "Простая просьба"Кадр из фильма "Простая просьба"
Эксперт считает, что в первую очередь каждому нужно понять, что быть другим — не значит быть плохим. То есть, если приоритеты в жизни человека не соответствуют вашим, это вовсе не означает, что срочно нужно его переубеждать. Потому что самое главное — внутреннее состояние комфорта конкретной личности. И если он сам выбирает уделять больше времени карьере (то есть не «убегает» от каких-либо жизненных проблем таким образом), значит это лучше для него самого. И это главное. Вам не нужно и даже не следует пытаться изменить взрослого, состоявшегося человека и его взгляды на жизнь. Нужно либо принять его, либо нет.
Если Вы все еще выбираете быть с человеком, даже искренне признавая, что для него в приоритете всегда будет работа — можно начать «смягчать углы», упрощая себе жизнь с карьеристом.
Вероника Хацкевич советует следующее:
- Как и во многих конфликтах, здесь важно разговаривать с партнером. Но не в ключе претензии, а мягко подать свой конкретный запрос. Говорите о своих чувствах и ощущениях, а не рассказывайте, что должен поменять и чего должен лишиться человек. Когда вы скажете о том, что вам не хватает времени вдвоем и вы чувствуете себя одиноко, что куда приятнее и благоприятнее для ваших отношений было бы, например, завтракать вместе каждое воскресенье (то есть предлагайте что-то, что придется вам обоим по душе, но не будет кардинально менять жизненный уклад человека). Любящий партнер точно вас поймет и захочет пойти на встречу, когда увидит ваш доброжелательный настрой.
- Верьте в него и поддерживайте его. Вам необязательно любить то дело, которое обожает он, но надо понимать, что оно важно для мужчины. И, обесценивая его работу, вы обесцениваете чувства любимого человека. И, конечно, это не скажется благоприятно на ваших отношениях. И совершенно иная ситуация получается, если вы интересуетесь тем, что делает мужчина, поддерживаете его в этом и заряжаете энергией. Если у него что-то идет не так — не корите и предлагаете помощь. А когда что-то получается — обязательно хвалите. Он будет безумно благодарен вам и точно не останется в долгу, отплатив своим вниманием и любовью!
- Возможно, вы видите проблему там, где ее и нет. К примеру, у мужчины восьмичасовой рабочий день, а вы безработная. И тогда, конечно, кажется, что мужчина пропадает, а вам скучно и одиноко. И здесь дело только в вас — необходимо заинтересовать себя чем-либо, чтобы не искать развлечение в другом человеке. Когда жизнь обоих наполнена интересными событиями и любимым делом, то у них точно получается замечательный тандем, в котором обоих все устраивает. Плюс ко всему, когда мужчина будет видеть, что вы живете не только им, но и своими занятиями, он будет больше проявлять к вам интерес.
Вероника Хачкевич добавляет: «Если вы осознали свою готовность и выбрали строить отношения с карьеристом, не сдавайтесь и придерживайтесь этого. Поверьте, совместная работа над отношениями способна привести к итоговому максимальному комфорту и взаимопониманию».