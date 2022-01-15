Что делать, если муж постоянно пропадает на работе

Эксперт считает, что в первую очередь каждому нужно понять, что быть другим — не значит быть плохим. То есть, если приоритеты в жизни человека не соответствуют вашим, это вовсе не означает, что срочно нужно его переубеждать. Потому что самое главное — внутреннее состояние комфорта конкретной личности. И если он сам выбирает уделять больше времени карьере (то есть не «убегает» от каких-либо жизненных проблем таким образом), значит это лучше для него самого. И это главное. Вам не нужно и даже не следует пытаться изменить взрослого, состоявшегося человека и его взгляды на жизнь. Нужно либо принять его, либо нет.