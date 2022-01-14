«Что ты можешь знать»: женщины — о сексизме в России

Пользовательницы русскоязычного твиттера рассказали о случаях дискриминации, с которыми они столкнулись в повседневной жизни.

Фото: Кадр из фильма «По половому признаку» Кадр из фильма «По половому признаку»

Пользовательница социальной сети Twitter @ol_fa_sol предложила подписчицам поделиться самыми невообразимыми и абсурдными примерами сексизма из жизни. Обсуждение набрало 106 ретвитов, 204 цитирования и почти 9 тысяч лайков. О своем опыте рассказала и сама автор.

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@ol_fa_sol: «меня вот однажды бармен отговаривал от заказа кровавой мери (мое любимое божественное пойло), потому что этот напиток „не женский“, там ведь прости хосподи страшные мужицкие водка и табаско».

В ответах пользовательницы делились рассказами об сервисах услуг, работе и отношениях.

О женщинах за рулем

@childstaywild:«Таксист спросил есть ли у меня права, ответила, что пока нет. Он противно заулыбался и заявил, что и не надо, потому что „женский мозг не предназначен для вождения“. Потом мы заехали на заправку, он забыл вытащить пистолет и отъезжая вырвал шланг».

Об учебе и карьере

@AbsoluteJuly: «Мне сказали, что я поступила в бауманку только чтобы найти там мужика и выйти замуж, что за девушек все домашки делают ребята, а мы просто отнимаем места каких-то парней, и [все равно], что при поступлении у меня были самые высокие баллы из группы».

@Chto_Proisxodit: «Один препод в инязе любил отговаривать нас от изучения языков потому что „думаете, вы туда уедете и сразу замуж выйдете? Думаете вас там ждут?“. Потому что именно для этого идут сдавать экзамены и поступают в вуз».

@madwhovian2004: «препод по журналистике сказал что вообще не понимает почему к нему на занятия ходят девушки (ага 95% всех людей в группе) что нам лучше не с фотиком бегать и статейки писать, а полезным заняться, дом там убрать, еду мужу приготовить. Сказать что я разочаровалась ничего не сказать».

Кадр из фильма «По половому признаку»

О работе и собеседованиях

@kostarikara: «я очень долго и нудно пыталась устроиться на контракт при идеальном личном деле, в частях всегда были классические отговорки про декрет, но однажды мне сочувственно сказали, что я ведь даже не смогу поехать на полевые, потому что „у вас эти женские дела бывают“. легенда».

@malenkaia91: «Принесла на стройплощадку листы по проекту, а прораб сказал прислать кого-то из инженеров, кто разбирается, а то у него ВоПрОсИкИ. И поскольку листы были моего авторства, я стала пояснять за арматуру. Эволюция от МиЛоЧьКи до *имя_отчество* заняла минуты три».

@ivaristal: «5 лет занималась техподдержкой на форуме, и если соадмины не могли помочь кому-то со сложным багом, его посылали ко мне со словами „если Иваристаль не поможет, то этот баг вообще невозможно решить“. Баг решен, и что я вижу? „Иваристаль крутой пацан со стальными яйцами!“. Посмеиваясь, пишу уточнение — спасибо, мол, но я женского пола вообще-то. И в 50% случаев шквал благодарностей сменялся обезьяньими воплями про „девочкам не место в такой мужЫцкой сфере“. Ну окей, чувак, давай я тебе обратно баг верну, раз девочкам здесь не место».

@yulya_kebab: «Однажды на собеседовании (позиция главный инженер производства) сказал мне: „ну ты девочка, соплячка, сколько тебе там? Лет 20, что ты можешь знать и о чем мне с тобой говорить“. К слову, это он искал работу и [потерял] свой шанс».

@shakalidzze: «— что вы мне тут наворотили? лаги должны крепиться к полу анкерными болтами, а не болтаться.

— а вам откуда знать как надо, вы ж девушка!

Во время ремонта диалоги с мастерами ВСЕГДА приобретают одностороннее сексистский характер».

@Joe_Zebberdy:«Был случай, что мужло требовало, чтоб им шоты делал мой коллега-парень, ибо баба не может быть барменом (я на тот момент была бар-менеджером и руководила всеми барменами-поцонами)».

Кадр из фильма «По половому признаку»

О разном

@tut_dushno: «Когда-то давно перед выступлением поругалась, что микрофон не заземлен, а звукарь ответил «подумаешь, пару раз током ударит — губы увеличатся».

@Iriniegirl: «Заказала стейк прожарки rare. Принесли „подошву“ well done с комментарием: „Вы заказали неправильно! Женщины стейки с кровью не заказывают! Это — мужская еда“».

@n0t0daysatan: «Шла как-то по улице, обогнала какого-то мужика. Он вдогонку:

— Девушка, да вы коня на скаку остановите!

Ну я молча иду дальше, что тут скажешь

Продолжает

— Ну куда ж вы так бегаете быстро, вы же девушка, разве не хочется побыть слабой и беззащитной?

Я вообще не поняла что к чему».