Шантаж детьми: что делать, если вами манипулируют

Темой первого выпуска в этом году стада довольно распространенная история — шантаж детьми.

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, почему люди используют детей для манипуляций, можно ли разойтись мирно и как перестать испытывать при этом чувство вины.

Что обсуждаем

Герой выпуска понял, что больше не любит свою жену, и решил разобраться в отношениях. В ответ на его признание супруга заявила, что, если он уйдет, он больше никогда не увидит своих детей.

"Во время последнего разговора, когда я попытался разобраться в наших отношениях, она мне заявила в лоб: "Уйдешь от меня, детей больше не увидишь. Я вернусь в Новосибирск к маме, а ты делай, что хочешь". Я сначала не воспринял ее всерьез, но недели через две подслушал ее разговор с тещей, там она повторила то, что сказала мне в порыве гнева. Я испугался, детей я наших обожаю".

В итоге мужчина уже несколько месяцев не знает, что ему делать, и не уходит, чтобы не потерять детей.

Коротко о главном

0:35 История героя.

2:40 Почему мужчины не жалуются и манипуляция детьми.

5:15 Позиция жертвы. Распределение ответственности.

7:20 Маска идеальной семьи. Причины манипуляций партнером.

8:30 Почему нам сложно бросить партнера: родитель взрослому ребенку.

10:15 Что делать и можно ли договориться с манипулятором.

15:15 Можно ли посмотреть на ситуацию с другой стороны.

17:07 Как часто люди шантажируют детьми. Самые популярные манипуляции.

18:30 Как конфликт влияет на детей.

22:10 Что такое технический брак.

24:30 Почему для детей развод лучше, чем несчастливые родители.

27:22 Почему рождение детей не решает проблемы в отношениях.