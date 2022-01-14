По каким знакам зодиака ударит ретроградный Меркурий

Грозный и страшный ретроградный Меркурий уже в эфире, поэтому разрешаем бояться. Кто-то может закрыться от его оплеух чужим телом, а кто-то – принять бой. Но достанется всем и по полной программе. Только вот этим трем «счастливчикам» придется хуже всего.

Фото: Кадр из фильма "Психо" Кадр из фильма "Психо"

Рыбы

Анабиоз – привычное и даже любимое состояние Рыб. Но ретро-Меркурий заставит их выйти из астрала в наш мир и посмотреть на календарь: там уже 14 января, а Рыбки все еще Новый год справляют. Довольно веселья, планета начнет тумаками вгонять Рыбок в светлое будущее. А еще Меркурий «за» адский труд, но «против» креатива, так что на работе им придется до февраля виться ужом и хлебать кофе литрами. Держитесь, дорогие Рыбки!

Рак

Раки в ретроградный период превратятся в один большой комок нервов. Им слова не скажи, начнут кидаться русским матерным, тарелками и наводить биту на самые мягкие и нежные места. Так что плохо будет не столько Ракам, сколько их близким и любимым. Так что если красотка плачет утром в кофе, не спрашивайте в чем дело, потому что объяснить она не сможет, зато скандал создать на пустом месте – это ей раз плюнуть.

Стрелец