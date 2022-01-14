По каким знакам зодиака ударит ретроградный Меркурий

Грозный и страшный ретроградный Меркурий уже в эфире, поэтому разрешаем бояться. Кто-то может закрыться от его оплеух чужим телом, а кто-то – принять бой. Но достанется всем и по полной программе. Только вот этим трем «счастливчикам» придется хуже всего.
Анабиоз – привычное и даже любимое состояние Рыб. Но ретро-Меркурий заставит их выйти из астрала в наш мир и посмотреть на календарь: там уже 14 января, а Рыбки все еще Новый год справляют. Довольно веселья, планета начнет тумаками вгонять Рыбок в светлое будущее. А еще Меркурий «за» адский труд, но «против» креатива, так что на работе им придется до февраля виться ужом и хлебать кофе литрами. Держитесь, дорогие Рыбки!
Раки в ретроградный период превратятся в один большой комок нервов. Им слова не скажи, начнут кидаться русским матерным, тарелками и наводить биту на самые мягкие и нежные места. Так что плохо будет не столько Ракам, сколько их близким и любимым. Так что если красотка плачет утром в кофе, не спрашивайте в чем дело, потому что объяснить она не сможет, зато скандал создать на пустом месте – это ей раз плюнуть.
А вот из Стрельца ретро-Меркурий вытравит дар убеждения и дипломатичного общения. И козырять теперь нечем. Поэтому до февраля красотки останутся как без внимания, так и без денег – потому что и то, и другое они зарабатывают своим верным другом – острым язычком. Зато можно принять обед молчания и словить Дзен – это поможет накопить энергию, чтобы вновь стать душой компании, когда Меркурий вернется в прямое движение.