Почему сегодня самый депрессивный понедельник в году

По мнению британцев, 17 января – самый депрессивный день в этом году. Почему они так считают и как не впасть в уныние, объясняем в материале «Рамблера».
Третий понедельник января получил название – «грустный понедельник» (Blue Monday). Понятие ввел психолог из Кардиффского университета Клифф Арнал. В 2005 году он рассчитал формулу, основанную на психологических, экономических и метеорологических показателях, специалист учитывал такие факторы, как погодные условия, месячная зарплата, долги, закончившиеся рождественские каникулы и уровень мотивации, после чего и пришел к неутешительному результату. Некоторые ученые назвали его подход псевдонаучным, но в народе «грустный понедельник» прижился.
Кстати, Blue Monday называют также «понедельником разводов», так как некоторые юристы утверждают, что в этот период наблюдается увеличение числа бракоразводных процессов по сравнению с другими месяцами года.
Как справиться с этим сложным периодом и не впасть в уныние, рассказывает психолог-психотерапевт Ирина Потёмкина.
«Мне вспоминается история пациентки, которая пришла ко мне с подобным запросом, и как способ найти ответ – мы представляли себе, как выглядит эта самая грусть: какого она цвета, есть ли у нее аромат, форма? Мы долго рассуждали, чьим голосом она могла бы разговаривать, на кого похоже ее «лицо», рядом с каким человеком, животным или местом она возникла, спрашивали зачем она пришла и что важного хочет донести и в конце концов выявили – запах грусти напоминал девушке расставание с бабушкой.
Такая техника вербализации помогает перевести неосознаваемые чувства в более понятные и конкретные. А то, что проясняется – перестает пугать и это уже можно проработать. Начиная осознавать подавленные, спрятанные эмоции, мы даем себе шанс их прожить, а значит – вернуть бодрость духа и здоровье тела!»
Специалист также говорит о том, что разрешать себе чувствовать – норма, которая должна быть доступна каждому человеку, тогда как блокирование эмоций, наоборот – неестественно и помимо неприятных моральных ощущений вызывает отражение в теле в виде спазмов, болей и отклонений от нормы (кисты и пр.).
«Грусть, как и другие эмоции, возникает не просто так. Она сигнализирует человеку о неправильных мыслях и поступках. И чем неприятней такое чувство, тем больше появляется мотивации искать, каким образом можно от него избавиться и что поменять в себе – не это ли мощный толчок к развитию?»
Вот, как советует проживать негативные эмоции Ирина Потёмкина:
«Каждая эмоция, не важно, со знаком плюс или минус – это комплекс энергий, который можно использовать во благо самому себе.
Представьте, что перед ребенком машинка из конструктора лего, а он хотел домик. Он выкинет его? Конечно, нет! Разобрав машинку на детали, он сконструирует нужную ему фигуру!
Так и с эмоциями: разбирая их на атомы, мы получаем топливо – силу для жизни. Важно выбирать созидательный, а не разрушительный вектор – для этого необходимо разрешить себе проживать ситуацию до конца, вспоминая здоровое детское любопытство. На финише всегда ожидает награда – сундук с сокровищем, который припасла судьба, всего лишь проверяющая нас на прочность. Главное – баланс. Проживайте все эмоции в меру, с пользой для здоровья!»