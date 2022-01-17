Почему сегодня самый депрессивный понедельник в году

«Мне вспоминается история пациентки, которая пришла ко мне с подобным запросом, и как способ найти ответ – мы представляли себе, как выглядит эта самая грусть: какого она цвета, есть ли у нее аромат, форма? Мы долго рассуждали, чьим голосом она могла бы разговаривать, на кого похоже ее «лицо», рядом с каким человеком, животным или местом она возникла, спрашивали зачем она пришла и что важного хочет донести и в конце концов выявили – запах грусти напоминал девушке расставание с бабушкой.