Шесть признаков мужской манипуляции, которые должны насторожить

Некоторые мужчины — мастера психологических уловок, которые в итоге отравляют жизнь женщине. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «9 1/2 недель» Кадр из фильма «9 1/2 недель»

Чувство вины

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Манипулятор играет на чувстве вины партнерши как на скрипке. В любых его неудачах и просто в плохом настроении виновата женщина. Постепенно она привыкает к мысли, что все время ведет себя неправильно и живет как на вулкане, ведь любое ее действие может омрачить расположение духа манипулятора. Любая обида раздувается до размеров невероятного оскорбления, все эмоции нарочито преувеличены так, чтобы женщина чувствовала себя преступницей и постоянно извинялась.

Молчание и немотивированная смена настроения

Любимый прием манипуляторов. Мужчина вроде бы в прекрасном настроении, он нежный и заботливый. Но внезапно он становится молчаливым, холодным и всем свои видом демонстрирует глубокое недовольство, не объясняя его причину. И неважно, что пятнадцать минут назад он весело шутил с гостями. Женщина обескуражена, она пытается понять, что произошло, но в ответ получает все то же молчание. Мужчина всем своим видом дает понять, что партнерша должна сама догадаться, что сделала не так.

Диктат мнения

Рано или поздно мужчина внушает своей жертве мысль о том, что есть всего два мнения — его и неправильное. Причем по любому вопросу, начиная от бытовых проблем и заканчивая книгами, фильмами, модой. Причем нет вопроса, который не касался бы манипулятора. Он беззастенчиво указывает женщине, как ей нужно одеваться, краситься, общаться с друзьями и родными. Под предлогом заботы манипулятор пытается изменить женщину под себя, в том числе и ее внешние параметры. Например, подталкивая к изнуряющим диетам или наоборот делая все, чтобы у женщины не было времени заняться собой. Причем со временем манипулятор переходит от ненавязчивых замечаний к словесным унижениям.

Обесценивание проблем и успехов

Проблемы и успехи его избранницы в любом случае не могут сравниться с проблемами и достижениями манипулятора, о чем он прямо и сообщает. Если женщина заболела, то манипулятор обязательно сам начнет жаловаться на самочувствие и будет всячески вынуждать ее позаботиться о нем. В обществе манипулятор будет так или иначе перебивать свою партнершу, любыми уловками переключая внимание друзей и родни на себя. Или же начнет исподтишка высмеивать свою избранницу. В ответ на закономерные претензии такой мужчина объяснит, что всего лишь пошутил.

Только на своей территории

Если отношения еще находятся на стадии свиданий, то стоит обратить внимание на то, где проходят встречи. Манипулятор предпочитает быть хозяином ситуации, поэтому организует свидания только там, где чувствует себя как дома. Это может быть его квартира, машина или любимый бар. Места, предложенные женщиной, при этом вообще не рассматриваются, там всегда будет неудобно. Кроме того, он даже не скрывает, что не хочет напрягаться ради встречи с женщиной, если речь идет о его комфорте. Поэтому все места свиданий частенько находятся рядом с домом или офисом.

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