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16 минут назад

4 признака того, что вы находитесь в постоянном стрессе

По статистике, 95% россиян испытывают стресс, 34% — испытывают его постоянно. При этом зачастую его крайне сложно отследить самостоятельно. Но если прислушиваться к себе и замечать определенные сигналы тела, можно выявить стресс и начать с ним бороться. Подробнее — в материале "Рамблера".

4 признака того, что вы находитесь в постоянном стрессе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Выпадение волос

При скрытом стрессе усиливается выпадение волос так как длительные эмоциональные потрясения нарушают фазу их роста. Причем это происходит не сразу: волосы могут начать выпадать лишь спустя два-три месяца после неприятного события, если на протяжении всего этого времени ситуация продолжала вызывать беспокойство.

Скрежет зубами

Основная причина скрежетания зубами – стресс. Причем происходить этот процесс может бессознательно как в ночное, так и в дневное время суток. Одним из явных проявлений этой привычки является боль в челюсти. Кроме того, из-за скрежетания может уменьшиться длина зубов.

Подергивание глаза

Стресс может подавать необычные сигналы в мозг и, соответсвенно, в лицевые мышцы. Как следствие, глаз может неконтролируемо дергаться. Как правило, это происходит с нижним веком, но порой и с верхним. В особо тяжелые и затяжные эмоциональные периода подергивания длятся недели или даже месяцы.

Чрезмерное потоотделение

Потоотделение возникает по многим причинам: при занятиях спортом, когда мозг ощущает угрозу и, в том числе, при во время стресса. Организму необходимо выводить воду через кожу, затем через почки, чтобы таким образом лишний раз не прибегать к помощи туалета и быть на страже в волнительных моментах.

Психология,
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