Названы самые частые причины женских срывов

Психолог Светлана Колобова в беседе с «Мослентой» назвала самые частые причины женских срывов.
По словам специалиста, у женщин, живущих в больших городах, много страхов, потому что на них ложится большая ответственность не только за свою жизнь, но, как правило, и за жизнь своей семьи, своих детей.
«Например, женщины чаще склонны долгие годы терпеть нелюбимую работу, потому что просто боятся искать другую. Они знают: если что-то пойдет не так, разгребать последствия придется именно им»,
— отметила Колобова.
Психолог также добавила, что по крайней мере, в нашей стране в преимущественном большинстве случаев именно на женщину ложится ответственность за детей.
«В итоге женщина скорее смирится с плохой работой, где стабильно платят, чем пойдет искать место получше на свой страх и риск»,
— резюмировала эксперт.