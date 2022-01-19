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1 час назад

Названы самые частые причины женских срывов

Психолог Светлана Колобова в беседе с «Мослентой» назвала самые частые причины женских срывов.

Названы самые частые причины женских срывов
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, у женщин, живущих в больших городах, много страхов, потому что на них ложится большая ответственность не только за свою жизнь, но, как правило, и за жизнь своей семьи, своих детей.

«Например, женщины чаще склонны долгие годы терпеть нелюбимую работу, потому что просто боятся искать другую. Они знают: если что-то пойдет не так, разгребать последствия придется именно им»,

— отметила Колобова.

Психолог также добавила, что по крайней мере, в нашей стране в преимущественном большинстве случаев именно на женщину ложится ответственность за детей.

«В итоге женщина скорее смирится с плохой работой, где стабильно платят, чем пойдет искать место получше на свой страх и риск»,

— резюмировала эксперт.

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