3 приема, которые помогут склонить собеседника на свою сторону

В попытке добиться благоприятного для себя исхода в решении вопросов люди зачастую прибегают к манипулятивным техникам — осознанно или нет. Но есть более экологичные пути для того, чтобы склонить собеседника на свою сторону. В материале "Рамблера" — некоторые из базовых приемов.

Фото: Рамблер Рамблер

1. Признательность

Люди более склонны выполнить просьбу обратившегося, если они уже ему чем-то "обязаны". Условно, при принятии решения мы всегда анализируем опыт прошлого общения с этим человеком и скорее захотим поблагодарить его в ответ за уже оказанную услугу или какой-то широкий жест с его стороны.

Оказывайте знаки внимания, будьте предупредительны и обходительны, а также старайтесь одаривать человека первым. Тогда он будет более склонен ответить вам взаимностью, чтобы "вернуть долг".

2. Социальное одобрение

Люди склонны обращать внимание на то, что социально одобряется обществом. В книге Чалдини "Психология влияния" автор приводит пример с полотенцами в отелях. Зачастую в ванных комнатах расположена табличка, призывающая повторно использовать полотенца и банные халаты, чтобы позаботиться об окружающей среде. Это достаточно эффективная мера, которую можно сделать еще более эффективной, поменяв надпись на такую:

"75% постояльцев уже используют наши полотенца повторно. Пожалуйста, делайте и вы так же".

Согласно этому принципу, убеждать в чем-то человека совсем не обязательно. Достаточно показать, что подавляющее большинство уже так делает.

3. Ищите точки соприкосновения

Люди склонны отвечать взаимностью тем, с кем находят общие точки соприкосновения. Это может быть что угодно: от схожего цвета волос до общих жизненных принципов.