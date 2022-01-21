Раскрыта связь между трусами и возрастом женщины

Российский психолог раскрыла связь между нижним бельем и возрастом женщины. Соответствующая информация появилась на сайте «Газета.ру».

По словам Ланы Волоховой, по белью можно судить о возрасте человека. Она объяснила, что чем старше становится женщина, тем более вероятно, что при покупке трусов ее главным критерием будет комфорт, нежели красота.

«Если мы видим белье через одежду, и оно перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — заверила эксперт.