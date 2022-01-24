"Рыдаю каждый день": что кроется за страхом одиночества

Тема нового выпуска — страх одиночества. Что скрывается за ним на самом деле, как формируется тревожный тип привязанности и почему мы болеем?
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо нашей слушательницы и попробовали найти решение ее проблемы.
Героине выпуска 31 год. У девушки не было конкретного запроса, но она нуждалась в помощи. В детстве она росла со строгим отцом, с которым они не общались, живя в одной квартире. В отношениях у нее всегда было много комплексов, а все партнеры оказывались абьюзерами.
"Муж мне выделял 300 руб. (российских) в день — и ни в чем себе не отказывай. Так я жила полгода, затем нашла работу, и содержала себя сама, все это время мы ругались плюс эти вечные бабы. Можно представить мое состояние — ни друзей, ни близких, все время одна, но мозгов хватило вернуться домой и развестись".
Несколько лет назад у героини обнаружили рак груди. В этот момент у нее был партнер, который помог ей справиться:
"Мысленно себя похоронила. Мой парень взял меня в свои руки, отвёз в Питер, был со мной по мере своих возможностей. Лечение было долгое: химия, лучевая, отеки, анализы, климакс и депрессия. Химия позволяла мне работать, я гоняла в парике и мечтала о здоровье и волосах. Лечение помогло — я в ремиссии".
Они поженились, но у девушки обнаружили новое заболевание, и теперь она боится остаться одна: без отношений и работы:
"Уже целый месяц рыдаю каждый день, волосы выпадают, стоит к ним притронуться, почти так же сильно как при химии. Мне очень страшно. Мой муж говорит, что устал от моих слез, но я не могу взять себя в руки. Я честно призналась себе, что завишу от чужого мнения и одобрения. Мне страшно, что если облысею, то останусь одна. Мне будет тяжело найти работу, так как буду непривлекательной".
0:44 История героини.
3:35 Мнение психологов. Депрессия, абьюз, привязанность.
6:30 Как понять, что человек избавился от абьюзивного сценария отношений.
8:15 Как ведут себя абьюзеры в критических ситуациях.
9:46 Что значит, если кажется, пора расставаться.
10:16 Психосоматика. Почему развиваются заболевания. Чувство вины и рак.
11:15 Страх одиночества. Почему он возникает и что за ним скрывается.
15:30 Как через психосоматику проявляется нежелание продолжать род.
16:08 Как расставить приоритеты и с чего начать решать проблему.
16:56 Поведение партнера в стрессовых ситуациях.
19:53 Что делать, если ты сильно зависишь от чужого мнения. Самоценность и сепарация.
23:20 Как связаны болезни и желание удержать партнера в отношениях. Тревожный тип привязанности. Избавление от страхов.
25:26 Итоги выпуска.
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