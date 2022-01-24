"Рыдаю каждый день": что кроется за страхом одиночества

Тема нового выпуска — страх одиночества. Что скрывается за ним на самом деле, как формируется тревожный тип привязанности и почему мы болеем?

Видео дня

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы прочитали письмо нашей слушательницы и попробовали найти решение ее проблемы.

Что обсуждаем

Героине выпуска 31 год. У девушки не было конкретного запроса, но она нуждалась в помощи. В детстве она росла со строгим отцом, с которым они не общались, живя в одной квартире. В отношениях у нее всегда было много комплексов, а все партнеры оказывались абьюзерами.

"Муж мне выделял 300 руб. (российских) в день — и ни в чем себе не отказывай. Так я жила полгода, затем нашла работу, и содержала себя сама, все это время мы ругались плюс эти вечные бабы. Можно представить мое состояние — ни друзей, ни близких, все время одна, но мозгов хватило вернуться домой и развестись".

Несколько лет назад у героини обнаружили рак груди. В этот момент у нее был партнер, который помог ей справиться:

"Мысленно себя похоронила. Мой парень взял меня в свои руки, отвёз в Питер, был со мной по мере своих возможностей. Лечение было долгое: химия, лучевая, отеки, анализы, климакс и депрессия. Химия позволяла мне работать, я гоняла в парике и мечтала о здоровье и волосах. Лечение помогло — я в ремиссии".

Они поженились, но у девушки обнаружили новое заболевание, и теперь она боится остаться одна: без отношений и работы:

"Уже целый месяц рыдаю каждый день, волосы выпадают, стоит к ним притронуться, почти так же сильно как при химии. Мне очень страшно. Мой муж говорит, что устал от моих слез, но я не могу взять себя в руки. Я честно призналась себе, что завишу от чужого мнения и одобрения. Мне страшно, что если облысею, то останусь одна. Мне будет тяжело найти работу, так как буду непривлекательной".

Коротко о главном

0:44 История героини.

3:35 Мнение психологов. Депрессия, абьюз, привязанность.

6:30 Как понять, что человек избавился от абьюзивного сценария отношений.

8:15 Как ведут себя абьюзеры в критических ситуациях.

9:46 Что значит, если кажется, пора расставаться.

10:16 Психосоматика. Почему развиваются заболевания. Чувство вины и рак.

11:15 Страх одиночества. Почему он возникает и что за ним скрывается.

15:30 Как через психосоматику проявляется нежелание продолжать род.

16:08 Как расставить приоритеты и с чего начать решать проблему.

16:56 Поведение партнера в стрессовых ситуациях.

19:53 Что делать, если ты сильно зависишь от чужого мнения. Самоценность и сепарация.

23:20 Как связаны болезни и желание удержать партнера в отношениях. Тревожный тип привязанности. Избавление от страхов.

25:26 Итоги выпуска.