Знаки зодиака, которые могут предать даже близких

У каждого в жизни был тот, кто всаживал в спину не нож, а мачете. И, скорее всего, этот кто-то – герой нашего гороскопа.

Фото: Кадр из фильма "Жестокие игры" Кадр из фильма "Жестокие игры"

Рыбы

Все почему-то думают, что Рыбка – самое милое существо на земле. Спокойно плавает себе по квартире, никому не мешает, но попробуйте наступить ей на плавник, как из нее вырвется настоящая пиранья и начнет хрустеть вашими коленками. Кстати, если вы ей наскучили – расклад будет тот же самый. Даже если вы – член ее семьи. Этих членов, знаете, много еще, одним можно пожертвовать.

Дева

Дева любит только одного человека – саму себя. Поэтому ради своей выгоды она может и подножку близкому подставить, и в спинку ножик вставить, но это еще ничего. Если кто-то из близких действительно взбесит красотку, она и квартиру, и машину у них отожмет, а потом их души в покер с чертями проиграет. Страшные, страшные женщины.

Стрелец

Стрелец – это котик, который только мурчит. Именно поэтому его саблезубый кусь такой неожиданный и неприятный. И укусит она вас даже если вы ее постоянно кормите и чешите за ушком. Просто ей скучно стало.

Близнецы