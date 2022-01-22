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1 час назад

Психолог назвал способ борьбы с сезонной депрессией

Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс назвал возможные причины сезонной депрессии и способы борьбы с ней. Об этом рассказал россиянам в беседе с Russia Today.

Психолог назвал способ борьбы с сезонной депрессией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь он обратил внимание на то, что биохимические факторы, такие как короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов, не всегда влияют на психическое здоровье человека. В то же время немалую роль играют когнитивные причины стресса, добавил специалист.

Хорс напомнил о психологическом феномене Blue Monday («грустный понедельник»). Данное название используется для обозначения «самого депрессивного дня года», который обычно приходится на понедельник последней полной недели января. Как пояснил психолог, в этот момент «складываются несколько факторов, которые человек оценивает как отрицательные»: переедание и злоупотребление алкоголем на праздниках, выход на работу после выходных, невыполнение данных себе на новый год обещаний. В свою очередь, отрицательная оценка сказывается на эмоциональном состоянии человека, отметил он.

Эксперт подчеркнул, что важно уйти от негативных установок. Кроме того, нужно учитывать внутренние препятствия для выполнения тех или иных обещаний.

«Нужно уйти от "я не выполнил свое обещание, это плохо" и оценивать так: "Я не выполнил своё обещание — это по-другому, не так, как я хочу"», — посоветовал Хорс.

Психология,Михаил Хорс,Russia Today,
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