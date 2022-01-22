Клинический психолог назвал действенный способ борьбы с депрессией. По словам Михаила Хорса, все дело кроется в оценке происходящих событий, сообщает RT.
Специалист отметил, что различные биохимические факторы (короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов) не всегда оказывают существенное влияние на психическое здоровье человека. Большую роль, в первую очередь, играют именно когнитивные причины стресса, сказал он.Эксперт уверен, что важнее всего в борьбе с депрессией – уход от негативных установок. Кроме того, добавил он, нужно учитывать различные внутренние препятствия для выполнения тех или иных действий или обещаний.
«Нужно уйти от «я не выполнил свое обещание, это плохо» и оценивать так: «Я не выполнил своё обещание – это по-другому, не так, как я хочу»», – сказал Хорс.
Психолог напомнил о таком психологическом феномене, как «грустный понедельник». Это название используется, чтобы обозначить «самый депрессивный день года». Обычно он приходится на понедельник последней полной недели января.
Специалист объяснил, что на это влияют несколько факторов, которые человек оценивает как отрицательные: переедание и злоупотребление алкоголем на праздниках, выход на работу после выходных, невыполнение данных себе на новый год обещаний. А отрицательная оценка сказывается на эмоциональном состоянии человека, заключил он.
Считается, что окончание рождественских каникул – трудное время. Социологи и психологи ежегодно фиксируют снижение рабочей активности после праздников и даже говорят о существовании феномена массовой посленовогодней хандры, которая ежегодно накрывает значительную часть населения страны. По словам клинического психолога, психотерапевта Анатолия Лебедева, причин для этого много. Тем не менее побороть это состояние не так уж и сложно.