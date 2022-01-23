Названы мешающие разбогатеть привычки

"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", — добавил Дмитрий Синарев.