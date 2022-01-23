Названы мешающие разбогатеть привычки

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, какие привычки мешают человеку разбогатеть. Об этом он сообщил Пятому каналу.
По мнению эксперта, необходимо понимать разницу между богатством и достатком. Богатство — это изобилие материальных благ. Достатком считается состояние удовлетворенности жизнью, когда у человека есть все необходимое.
"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью", — сказал психолог.
Он объяснил, что бедным можно остаться, имея большую сумму денег, так как это внутреннее состояние, которое выражается в вечной неудовлетворенности жизнью.
"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", — добавил Дмитрий Синарев.