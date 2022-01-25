Как выжить в токсичном коллективе: советы психолога

Не спешите сразу менять работу.
Токсичный коллектив — большая проблема для личности и помеха в работе. Однако психологи уверяют, что не стоит поспешно менять место работы, ведь существуют методы, которые призваны помочь справиться с негативом на рабочем месте. Мы решили выяснить, как выстроить общение так, чтобы коллектив не влиял на ваши профессиональные достижения.
Лучший способ избежать негатива — ограничить его поступление. Если вы проводите большую часть времени с токсичным человеком, ничего удивительного, что вы теряете энергию. Постарайтесь выделять на такого коллегу минимальное обязательное количество времени, которое вам нужно для решения рабочих вопросов, в остальное время максимально ограничьте контакт.
Как правило, человек, способный иронизировать как над другими, так и ад собой, редко имеет много врагов. Естественно, если вы делаете это по-доброму. Серьезность и ответная агрессия лишь усугубят ваше незавидное положение, а потому пытайтесь к любой отрицательной ситуации относиться чуть проще, тем самым снимая напряжение.
Часто бывает так, что токсичный коллега не может оставить вас в покое даже после работы. Так случается, если вы подпускаете человека слишком близко, давая ему доступ в свою жизнь. Это дает ему повод в некоторых ситуациях переходить на личности, чего вы допускать не должны. Старайтесь сделать отношения максимально формальными с таким человеком, ведь чем больше вы выстроите дистанцию, тем сложнее будет вас «задеть».
Когда дело доходит до открытого конфликта, очень хочется высказать все, что вы думаете о человеке. Но при этом важно понимать, что ваши обвинения лишь «подкинут дров» в пламя ненависти к вам. Старайтесь высказывать недовольство через «я-фразы». Допустим: «Мне не нравится тон, в котором вы со мной общаетесь», «Я не собираюсь позволять вам переходить на личности» и т. д. Как правило, такой способ действует отрезвляюще, но только в том случае, если человек адекватный.