Как выжить в токсичном коллективе: советы психолога

Не спешите сразу менять работу.

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Токсичный коллектив — большая проблема для личности и помеха в работе. Однако психологи уверяют, что не стоит поспешно менять место работы, ведь существуют методы, которые призваны помочь справиться с негативом на рабочем месте. Мы решили выяснить, как выстроить общение так, чтобы коллектив не влиял на ваши профессиональные достижения.

Меньше общения

Лучший способ избежать негатива — ограничить его поступление. Если вы проводите большую часть времени с токсичным человеком, ничего удивительного, что вы теряете энергию. Постарайтесь выделять на такого коллегу минимальное обязательное количество времени, которое вам нужно для решения рабочих вопросов, в остальное время максимально ограничьте контакт.

Больше юмора

Как правило, человек, способный иронизировать как над другими, так и ад собой, редко имеет много врагов. Естественно, если вы делаете это по-доброму. Серьезность и ответная агрессия лишь усугубят ваше незавидное положение, а потому пытайтесь к любой отрицательной ситуации относиться чуть проще, тем самым снимая напряжение.

Не переходим грань

Часто бывает так, что токсичный коллега не может оставить вас в покое даже после работы. Так случается, если вы подпускаете человека слишком близко, давая ему доступ в свою жизнь. Это дает ему повод в некоторых ситуациях переходить на личности, чего вы допускать не должны. Старайтесь сделать отношения максимально формальными с таким человеком, ведь чем больше вы выстроите дистанцию, тем сложнее будет вас «задеть».

Не бросайтесь обвинениями