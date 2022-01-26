Как поймать удачу: от чего зависит везение на самом деле

Кому-то повезло родиться в мегаполисе. А кому-то половину жизни приходится добиваться комфортного переезда туда. У кого-то врожденный дар к пению, а кто-то в 30 лет понимает, что не знает, чем хочет заниматься. Кто-то удачливо остаётся невредимым в опаснейших ситуациях, и тогда мы говорим: «Вот это тебе повезло».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

А почему повезло ему? — такой вопрос хоть раз в жизни возникал у каждого человека. И это нормально — хотеть получать что-либо без особых усилий, особенно когда это удаётся крайне редко. От чего же зависит это самое везение "Рамблеру" рассказала психолог Вероника Хацкевич.

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От вашего настроя

Это одновременно и крайне простой и самый важный фактор. Здесь нет никакой мистики, просто все события в жизни являются таковыми, как Вы к ним относитесь. В любом решении можно найти проблему. И точно так же всё, что ни делается — всё к лучшему. Вам остаётся выбрать между этими двумя позициями.

От ожиданий

Если Вы уверены, что Вас сглазили, Вы все больше будете замечать негатив в своей жизни, связывать его с этим и ожидать подвоха. Когда же Вы уверены, что всё лучшее в этом мире — для Вас, и готовы это заполучить, то Вы точно притянете в жизнь удачные события. Не ожидайте чего-то грандиозного, но и не готовьтесь к худшим исходам.

От умения подстраиваться под ситуацию и людей

Если идти напролом со своими принципами и убеждениями, можно легко врезаться в устойчивую стену и затем долго искать обход. Это образно. В жизни же просто нужно развивать гибкость ума, находить компромиссы, когда это требуется. И тогда все вокруг найдут повод подумать «Вот это ей везёт!»

От привычки благодарить

«Спасибо судьбе за эту возможность. Спасибо мне за то, что сумела ей воспользоваться. Спасибо людям, которые сопровождают меня на этом пути. Мне повезло с собой, судьбой и людьми!» — такой аффирмации достойно даже небольшое и незначительное событие. Потому что всё, что принесло Вам хоть немного положительных эмоций — и есть везение, даже если Вы к чему-то привыкли — вспомните, что этого могло и не быть у Вас и поблагодарите!

От умения принимать и наслаждаться

Если вдруг возникают мысли, что Вы не заслуживаете счастья, которое «обвалилось» на Вас — гоните их прочь и ни в коем случае не озвучивайте. Тени сомнения здесь не место — всё, что случилось, должно было это сделать. Везение не обязательно заслуживать кровью и потом. Будьте расслаблены, это крайне важно. Подобное притягивает подобное, а везение — это точно не про напряжение.

От ваших усилий также многое зависит

Их нельзя обесценивать, наоборот, как можно чаще хвалите себя за различные достижения, пусть даже самые малые. И будьте уверены — приз не заставит себя ждать.

От силы воли

Если говорить об азартных играх, трейдинге или просто каких-либо событиях, из которых мы можем «выкачивать» определенный ресурс, то здесь необходимо обладать умением вовремя остановиться. Пока ещё везёт. Иначе затем есть риск сказать «эх, снова не повезло». А дело лишь в том, что Вы хотели всё больше и больше, и в итоге остались ни с чем. Потому что не может бесконечно везти — это нормально.

От интуиции и умения к ней прислушиваться