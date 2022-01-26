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1 час назад

Почему чужая жизнь всегда интереснее

В мире социальных сетей трудно удержаться и лишний раз не «подглядывать» за другом/ знакомым/ звездой. И вот незадача — вечно у них интереснее, чем у нас! Вроде все живем на одной планете, да даже будучи в одном городе, их события всегда оказываются «вкуснее», чем собственная жизнь. Почему так происходит? Почему чужая жизнь интереснее, чем собственная? Об этом "Рамблеру" рассказала психолог Вероника Хацкевич.

Почему чужая жизнь всегда интереснее
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Дело в том, что каждая новость вызывает в нас всплеск дофамина — гармонии удовольствия. Это вознаграждение для нас за то, что мы снова что-то узнали. Привычка получать гормон именно таким способом чревата простой ленью искать иные. Ведь почти каждый рассказывает и выставляет лишь лучшие моменты жизни (так уж принято). И поэтому общая картинка получается больше пропитанной удовольствием, а, следовательно, дофамин выделить проще.

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И все бы ничего, но такой процесс начинает раздражать нас самих — «Почему мне так интересно наблюдать его жизнь? Я хочу заняться своей!» — такие мысли терзают человека, который уже становится зависимым от чужих новостей. И чтобы избавиться от зависимости, надо понять, по какой причине она получила возможность возникнуть.

От скуки

Да, бывает такое, что кто-то ездит по странам, познаёт новое, а кто-то сидит дома и наблюдает красивую картинку. Наслаждается ей, потому что мозгу без разницы, наяву ли это, или в интернете. И одновременно с выделением гормона удовольствия мы злимся на то, что всё замечательное происходит не с нами. И отсюда рождается конфликт. От такой причины легко избавиться — достаточно всего лишь найти дело по душе, которое будет занимать свободное время. Здесь и дофамин будет выделяться, и Вам самим будет приятнее, ведь всё происходит именно в Вашей жизни.

От нехватки чего-то конкретного

Так вышло, что людям свойственно видеть в мире то, на чём сфокусировано их внимание. Если девушка мечтает о конкретном платье, она не пропустит и обязательно заметит другую девушку в таком платье на улице. Так работает и здесь — нам куда интереснее наблюдать за жизнью, в которой присутствует то, чего не хватает нам самим. Смотрим с завистью, ненавистью. А когда и сами получаем желаемое — интерес наблюдать за тем же самым пропадает.

От излишнего любопытства

Порой мы сами не понимаем, зачем нам конкретная информация. И если задумываемся, то осознаём, что она и не нужна. Однако, есть привычка — спрашивать. Мы даже не замечаем, как начинаем излишне лезть в чужую жизнь допросами и своими советами (которые никто не просил), примеряя эту жизнь на себя. Она на время становится интереснее собственной. А есть и люди, которые вообще забывают жить свою жизнь и их круг интересов составляют лишь чужие дела. При этом свои проблемы никуда не улетучиваются. Это произрастает глубоко из детства, когда ребёнка поощряли за любые, даже бестактные вопросы, и отвечали на всё. И он понял, что это нормально и классно — знать всё обо всех. И теперь стремится к этому на протяжении всей своей жизни, порой уделяя ей меньше внимания, чем жизням и событиям других людей.

От низкой самооценки

Часто нам интересна не только хорошая жизнь постороннего человека, но и его неудачи. Потому что это отличный способ самоутвердиться. А когда потенциальный соперник (который об этом даже не подозревает) вдруг вырывается вперед — появляется мотивация работать и развиваться еще активнее его. Конечно, мы легко привыкаем к такому источнику энергии. Но куда лучше найти его в себе — самостоятельно замечать свои достижения, сравнивать себя с собой в прошлом, хвалить и ставить новые цели. Это умение и будет решением проблемы.

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