Почему чужая жизнь всегда интереснее

В мире социальных сетей трудно удержаться и лишний раз не «подглядывать» за другом/ знакомым/ звездой. И вот незадача — вечно у них интереснее, чем у нас! Вроде все живем на одной планете, да даже будучи в одном городе, их события всегда оказываются «вкуснее», чем собственная жизнь. Почему так происходит? Почему чужая жизнь интереснее, чем собственная? Об этом "Рамблеру" рассказала психолог Вероника Хацкевич.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Дело в том, что каждая новость вызывает в нас всплеск дофамина — гармонии удовольствия. Это вознаграждение для нас за то, что мы снова что-то узнали. Привычка получать гормон именно таким способом чревата простой ленью искать иные. Ведь почти каждый рассказывает и выставляет лишь лучшие моменты жизни (так уж принято). И поэтому общая картинка получается больше пропитанной удовольствием, а, следовательно, дофамин выделить проще.

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И все бы ничего, но такой процесс начинает раздражать нас самих — «Почему мне так интересно наблюдать его жизнь? Я хочу заняться своей!» — такие мысли терзают человека, который уже становится зависимым от чужих новостей. И чтобы избавиться от зависимости, надо понять, по какой причине она получила возможность возникнуть.

От скуки

Да, бывает такое, что кто-то ездит по странам, познаёт новое, а кто-то сидит дома и наблюдает красивую картинку. Наслаждается ей, потому что мозгу без разницы, наяву ли это, или в интернете. И одновременно с выделением гормона удовольствия мы злимся на то, что всё замечательное происходит не с нами. И отсюда рождается конфликт. От такой причины легко избавиться — достаточно всего лишь найти дело по душе, которое будет занимать свободное время. Здесь и дофамин будет выделяться, и Вам самим будет приятнее, ведь всё происходит именно в Вашей жизни.

От нехватки чего-то конкретного

Так вышло, что людям свойственно видеть в мире то, на чём сфокусировано их внимание. Если девушка мечтает о конкретном платье, она не пропустит и обязательно заметит другую девушку в таком платье на улице. Так работает и здесь — нам куда интереснее наблюдать за жизнью, в которой присутствует то, чего не хватает нам самим. Смотрим с завистью, ненавистью. А когда и сами получаем желаемое — интерес наблюдать за тем же самым пропадает.

От излишнего любопытства

Порой мы сами не понимаем, зачем нам конкретная информация. И если задумываемся, то осознаём, что она и не нужна. Однако, есть привычка — спрашивать. Мы даже не замечаем, как начинаем излишне лезть в чужую жизнь допросами и своими советами (которые никто не просил), примеряя эту жизнь на себя. Она на время становится интереснее собственной. А есть и люди, которые вообще забывают жить свою жизнь и их круг интересов составляют лишь чужие дела. При этом свои проблемы никуда не улетучиваются. Это произрастает глубоко из детства, когда ребёнка поощряли за любые, даже бестактные вопросы, и отвечали на всё. И он понял, что это нормально и классно — знать всё обо всех. И теперь стремится к этому на протяжении всей своей жизни, порой уделяя ей меньше внимания, чем жизням и событиям других людей.

От низкой самооценки