В чем секрет женщин, получающих дорогие подарки

Бытует мнение, что для того, чтобы получать дорогие подарки от мужчин, обязательно нужно “дать” что-то взамен, причем крайне привлекательное. И именно это убеждение девушек блокирует желание мужчин дарить им подарки, в том числе дорогие. “Важно научиться использовать свою энергию, чтобы получать то, что положено, – считает психолог Вероника Хацкевич. Эксперт рассказала “Рамблеру”, как получать подарки не только по праздникам.

Благодарите

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В первую очередь допустите, примите и запомните, что мужчинам приятно дарить подарки, даже если они этого не знают сами. Конечно, не нужно им об этом рассказывать, главное — понять этой самой. К примеру, когда мужчина идет покупать цветы, он надеется увидеть вашу радость. Дайте ему больше – благодарность.

Важнейшее ощущение благодарности мы часто заменяем стыдом, обидой, неловкостью. Вместо “не надо было, я этого не достойна” поблагодарите – мужчину, судьбу, себя. За все, что дарит вам хоть каплю приятных эмоций. Потому что для того, чтобы получать крупные подарки, сначала нужно научиться получать много маленьких подарков, в том числе и эмоциональных.

Дарите другим

Если вам не верится, что получать подарки — это вовсе не про потребительское отношение, может помочь практика безвозмездного дарения другим. Как знакомым, так и первым встречным. Стоимость подарка при этом не важна. Вы можете предложить помощь и подарить человеку свое время. Не скупитесь на комплименты мужчине. Он этого достоин! Если трудно подмечать в моменте, заранее составьте список его качеств, которые вас вдохновляют, чтобы не упускать возможность и искренне похвалить.

Главное, испытывать при этом чувство милосердия, человеколюбия, нежности, любви и не ожидать, что вас будут одаривать в ответ. Так вы сможете понять, как себя ощущает мужчина, когда дарит что-либо вам.

Как только вы научитесь принимать небольшие подарки, будто маленькая девочка, придет время отпустить эту малышку. Ведь именно взрослая женщина достойна всего самого невероятного. Да, она оценит и букет цветов, но для нее это — обычное дело. А если вы хотите ее удивить, то надо стараться больше.

Учитесь говорить о своих желаниях

Чаще всего мужчина не понимает, что вам нужно. Поэтому учитесь просить. Здесь, как и прежде, надо начинать с малого — обычной помощи у любых мужчин, даже тех, с кем вы не хотите иметь близких отношений. Не ожидайте, что он догадается сам. Просто расскажите, что вам нужно. Не нужно показывать свою силу и независимость. Поверьте, попросить о небольшой помощи важно для вашего взаимного удовольствия, которое вы оба точно получите.

Когда вы поработали со своими ограничивающими установками и с истинной женщиной внутри себя, можно смело переходить к практике получения дорогих подарков. Вы уже знаете, что достойны большего, и остается только попросить. Важно делать это аккуратно и через призму вашего взаимообмена. Например: “Увидела такое волшебное платье… Только представь, как я буду в нем смотреться”. Еще лучше — подкрепите посыл фотографией в этом платье. И так работает с любыми подарками. Поскольку мужчина знает, какие эмоции вы испытаете, когда получите желаемое, это подтолкнет его к действию. Ведь ему приятно тоже.