Как свести с ума мужчину: 5 секретов

Психолог Вероника Хацкевич рассказала “Рамблеру” о знаках внимания, которые наверняка впечатлят мужчину и подтолкнут позвать вас на следующее свидание.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Реагируйте на комплименты

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Мы так привыкли, что мужчина “должен”, что даже когда нам приятно, строим из себя Снежных Королев. Проявите немного чуткости. Например, подбодрите его и ответьте на комплимент фразой: “Обожаю внимательных мужчин”. Если он сделал что-то приятное, обязательно от души поблагодарите. Мы любим, когда к нам внимательны. И мужчинам тоже это нравится.

“Это энергетический обмен, который нельзя упускать, он улучшает настрой обоим”, – отмечает эксперт.

Избегайте вульгарности

Чтобы свести мужчину с ума, не нужно надевать откровенное платье и намекать на секс. Сделайте выбор в пользу в меру закрытого наряда, который обнажит лишь зону ключиц и запястья. Не бойтесь улыбаться и смеяться, если искренне хотите этого, используйте проницательный взгляд.

Следите за походкой и осанкой

Неуверенная и зажатая женщина практически не привлекает внимания. И дело далеко не в ее внешности или одежде, а в энергии, которой она окружает себя. Если вам комфортно с собой, не прячьте то, какая вы есть на самом деле.

Каждому мужчине будет приятно общаться с женщиной, которая уверена в том, что она невероятна и достойна лучшего. Но не путайте уверенность в себе и раскованность с грубостью и желанием что-либо доказать. И уж тем более — обойти мужчину, соревноваться с ним.

Пробуйте удивлять

Показывайте себя с необычной стороны, удивляйте мужчину! Чувством юмора (оно для мужчин словно магнит), историей, собственной реакцией на его рассказ. Научитесь искренне смеяться — это также поможет находить выход из любой неловкой ситуации. А он неосознанно запомнит вас именно благодаря таким внезапным вспышкам.

Осторожнее с парфюмом

Не выливайте на себя литры парфюма — идеальный вариант, когда несколько нот на вашем теле смешиваются с естественным запахом, который на уровне инстинктов сводит мужчину с ума.

Кстати, с парфюмом можете смело использовать секретный прием — побрызгайте на запястье духами и дайте оценить мужчине, нежно и элегантно поднеся кисть к его носу, слегка касаясь ею губ, будто бы случайно. Эта манипуляция точно взбудоражит сознание мужчины.