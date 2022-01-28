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40 минут назад

Знаки зодиака, которые всех бесят

Бывает такое – человек сидит себе, никому не мешает, но жутко раздражает. Нет, даже не раздражает – откровенно бесит. Благо, таких в гороскопе всего три штуки.

Знаки зодиака, которые всех бесят
Фото: Кадр из фильма "Алиса в Зазеркалье"Кадр из фильма "Алиса в Зазеркалье"

Дева

Деву, как известно, хлебом не корми, дай кого-нибудь покритиковать. И сделать это так, что «жертве» захочется забиться в темный угол и реветь до следующего лета. Свое мнение она распыляет на все четыре стороны, даже если ее не просили. Но бесит она не этим, а тем, что ей ее корона «Самой умной женщины на планете» вообще не давит. Она даже несусветную чушь говорит, доставая носом потолок. А если намекнуть ей на неадекватность сказанного – она лучше свою левую руку отгрызет, чем признает то, что была не права.

Рыбы

Рыбий дар – манипулировать бедными смертными. И манипулировать по-страшному. Но Рыбки всех больше знают, что вам делать и как, поэтому те, кто подсел на крючок их очарования, слезают с него только тогда, когда купаются в золоте – а это все Рыбкина заслуга. Поэтому раненных Рыбок мы бесим больше, нежели они нас.

Овен

Со стороны может показаться, что на Овна санитаров и психиатров нет (и это будет правда), но на самом деле она просто расстроилась, поэтому бьет посуду, кричит русским матерным и грызет голову первого встречного. А вот когда вы ее разозлите, можете менять паспорт, имя, пол и убегать подальше – например, на другую планету. Хотя, она вас и там найдет. А еще Овен любит быть везде первой – в школе, в универе, на работе, даже в очереди в туалет. Да-да, она из тех, кто всегда делает домашнее задание. Разве не бесит?

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