Знаки зодиака, которые всех бесят

Бывает такое – человек сидит себе, никому не мешает, но жутко раздражает. Нет, даже не раздражает – откровенно бесит. Благо, таких в гороскопе всего три штуки.

Фото: Кадр из фильма "Алиса в Зазеркалье" Кадр из фильма "Алиса в Зазеркалье"

Дева

Деву, как известно, хлебом не корми, дай кого-нибудь покритиковать. И сделать это так, что «жертве» захочется забиться в темный угол и реветь до следующего лета. Свое мнение она распыляет на все четыре стороны, даже если ее не просили. Но бесит она не этим, а тем, что ей ее корона «Самой умной женщины на планете» вообще не давит. Она даже несусветную чушь говорит, доставая носом потолок. А если намекнуть ей на неадекватность сказанного – она лучше свою левую руку отгрызет, чем признает то, что была не права.

Рыбы

Рыбий дар – манипулировать бедными смертными. И манипулировать по-страшному. Но Рыбки всех больше знают, что вам делать и как, поэтому те, кто подсел на крючок их очарования, слезают с него только тогда, когда купаются в золоте – а это все Рыбкина заслуга. Поэтому раненных Рыбок мы бесим больше, нежели они нас.

Овен