Мелкие буквы и наклон вправо: что можно узнать по почерку

Хотя сейчас мы чаще печатаем, чем пишем от руки, почерк все еще остается нашей уникальной особенностью, а графология — серьезной дисциплиной. «Рамблер» выяснил, о чем могут рассказать буквы.

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Хотя почерк со временем меняется, некоторые ключевые особенности остаются неизменными.

Так, крупные буквы свойственны энергичным, импульсивным и общительным людям. Они нестандартно мыслят, но аналитика — их слабое место. Мелкие буквы присущи сдержанным и скрытным людям, которые редко идут на открытый конфликт. Буквы среднего размеры выдают реалистов, которые легко применяются к разным ситуациям. А вот буквы разного размера, как будто «пляшущие», могут сигнализировать о психической нестабильности и отсутствии самообладания.

Наклон направо обычно бывает у экстравертов и романтиков. А вот наклон букв налево выдает непредсказуемость и необязательность натуры. Такие люди редко соблюдают обещания и часто меняют цели в жизни. Буквы совсем без наклона характерны для консерваторов, которые избегают перемен и редко меняют мнение.

Форма букв также указывает на любопытные особенности характера. Круглые буквы присущи покладистым людям, которые легко идут на компромисс ради всеобщей гармонии. Буквы с острыми углами часто встречаются у лидеров и бунтарей, которые не любят подчиняться правилам. Логики стараются писать буквы без отрыва, мечтатели наоборот делают между ними пропуски, а иногда и полностью игнорируют связки. У гордых и упрямых людей буквы частенько как будто бы наезжают друг на друга.

Ровные строчки даже на неразлинованном листке свойственны уравновешенным людям, которые умеют сосредоточиваться на главном. У бодрых оптимистов строчки в конце взлетают вверх, у пессимистов и циников — спускаются вниз. Волнообразные строчки характерны для людей с крайне переменчивым настроением.