Насилие в семье может быть не только физическим, но и психологическим. Оно проявляется в виде криков, оскорблений, запугиваний, манипуляций и игнорирования партнера. "Рамблер" проанализировал соцсети, чтобы узнать, как часто подобное встречается в парах.
"Муж при любых трудностях готов разорвать меня в клочья. Например, едем мы в его машине, спокойно болтаем, тут вдруг о дно ударяется камень. Все! Муж в ярости, я в немилости. Срывается. Грубит. Или, например, как-то я ждала его дома, готовила ужин. Приходит муж без настроения, потому что он что-то на дороге не так сделал и ему штраф впаяли. Злющий, ничего не ест и со мной не разговаривает. И таких ситуаций море. При чем здесь я? Почему такие срывы в мою сторону?",
— поделилась переживаниями автор.
По мнению пользователей, такое поведение может быть связано с психологическими проблемами. Причем многие признаются, что тоже неоднократно становились жертвами в подобных ситуациях:
"Тоже самое и у меня, автор. Причем, если в это время позвонит ему дружок, с ним он нормально говорит. А меня готов растерзать. Почему мужиков именно жены так бесят? Неужели и правда мы так надоедаем, что при любой проблеме они хотят нас сожрать?".
Некоторые обвиняют женщин, мол нечего трогать мужа, тогда и орать не будет. Таким образом на представительниц слабого пола создается давление — это тоже своего рода манипуляция. Пользователи Сети пытаются обвинить женщин в том, что они ответственны за то, как к ним относятся. Но это не так.
Оптимальное решение этой проблемы — сказать супругу, что его поведение обижает и попросить прекратить. Именно такой совет дали некоторые фолловеры. С психологической точки зрения, это верная модель. В любой ситуации человек несет ответственность за свои чувства и свои реакции и его задача — рассказать о них.