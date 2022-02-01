«Почему мужиков именно жены так бесят?»

"Муж при любых трудностях готов разорвать меня в клочья. Например, едем мы в его машине, спокойно болтаем, тут вдруг о дно ударяется камень. Все! Муж в ярости, я в немилости. Срывается. Грубит. Или, например, как-то я ждала его дома, готовила ужин. Приходит муж без настроения, потому что он что-то на дороге не так сделал и ему штраф впаяли. Злющий, ничего не ест и со мной не разговаривает. И таких ситуаций море. При чем здесь я? Почему такие срывы в мою сторону?",