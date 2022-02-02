Пригожин о скандале с Собчак: надо обратиться к Путину и выпороть Шнура

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандальный клип Сергея Шнурова «Шмарафон», в котором музыкант оскорбил телеведущую Ксению Собчак. Пригожин заявил NEWS.ru, что нужно обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы тот отдал распоряжение «набить попу Шнура ремнём» за оскорбление женщины и унижение её сына.

— Какие чувства вызвал у вас клип «Шмарафон»?

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— Для меня мужчина — это не тот, у кого болтается. Мужчина — тот, кто способен отвечать за свои слова и признавать свои ошибки, вовремя остановиться.

Шнур — хайпожор, идёт на всё ради хайпа. Я считаю, оскорбление в адрес женщины недопустимо. Это просто ублюдство, когда трогают жену, детей. Я считаю, нужно сделать закон, чтобы не только власть не оскорбляли, но и граждан. Уголовная статья должна быть. Ну сколько можно?!

Меня он в своё время тоже оклеветал, выдернув информацию из контекста. Походя задел мою жену, её профессиональные качества. И не способен был даже признать эту историю (ошибкой. — NEWS.ru). Ещё и написал на меня заявление в полицию. Что якобы я ему угрожаю.

Я не против хайпа. Но что может ждать наших детей, когда такие Сергеи Шнуровы позволяют себе такое — унижая, оскорбляя. Не важно, Собчак ли это, Маша или Катя, не имеет значения. Это называется «отморозок».

— Как, по-вашему, можно образумить Шнурова?

— Вот это — к правительству. И наверное, к президенту нужно обратиться. Пока оттуда сверху распоряжение не упадёт, что ему (Сергею Шнурову. — NEWS.ru) попу надо набить ремнём, это так и будет продолжаться. Потому что, судя по всему, он никого не слышит. Себя возомнил первым человеком в нашей стране.

Ну вот вопрос — чем отличается Шнур от, например, Моргенштерна? Моргенштерн хоть людей не оскорбляет, просто песни матерные поёт. А этот (Шнуров. — NEWS.ru) оскорбляет — и всё ему сходит с рук.

Что вы ждёте от Моргенштерна, если у нас Шнуры кругом? Шнур — это верёвка на шее у человека, безнаказанность. Что мы ждём от своих западных псевдопартнёров, если изнутри всё разрушаем, если у нас кариес на зубах, который мы не можем никак залечить? Шнуров — это кариес на зубах.

Я не защищаю Собчак, пусть они ругаются — хоть от нас отстанут. Не в этом вопрос. Просто нельзя опускаться ниже нижнего.

— Нужно ли сейчас Ксении Собчак подать в суд на Шнура?

— Я не знаю. Ну мы же не будем тратить время и свою жизнь на эту вонь, по-другому назвать нельзя. Ну нельзя оскорблять женщин, нельзя! В моём сознании это не стыкуется, мой мозг бессилен это понять. Пока мы не начнём окультуриваться, публично пороть таких людей, как Шнуров, позволяя ему девальвировать каждого гражданина, ничего хорошего не получится.

Допустим, он критикует власть, нам нужны критики. Но это же не критика. Критика и оскорбление — это принципиально разные вещи.

При этом он сидит, вопрос президенту задаёт (на пресс-конференции В. Путина. — NEWS.ru)! Он приходит, его пропускают. На каком основании? Кто он? Лидер быдла? Получается, никому не нужны интеллигентные люди — у нас воспитание не в моде, вот в чём трагедия. Как мы хотим сохранить наше государство?! Он (Шнуров. — NEWS.ru), безусловно, не бездарный человек. Он талантливый. Но он не Есенин и никогда Есениным не будет, про него забудут на следующий день.