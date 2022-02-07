"Надеюсь, он уйдет от жены": почему возникают любовные треугольники

Тема нового выпуска — любовные треугольники. Муж, жена, любовница, страсти, ожидания, обманы, годы отношений и годы сложностей. Традиционно наше общество склонно поддерживать обманутых жен, но вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали рассмотреть ситуацию с обратной стороны — со стороны любовницы.

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Что обсуждаем

Героиня выпуска развелась с мужем из-за любовницы, с которой он тайно встречался в течение двух лет.

"Мне было больно, понадобилось несколько лет, чтобы опомниться. Особенно плохо было, когда я от общих знакомых узнала, что бывший съехался с этой девушкой, а потом они вообще поженились".

Спустя год после этого девушка встретила нового молодого человека. У них завязались отношения, и все было хорошо, пока не выяснилось, что ее возлюбленный женат. Сначала она прервала с ним общение, но потом возобновила вновь.

"Конечно, понимаю, что это банальная история, я попросила, чтобы он больше меня не тревожил. Он уехал, но через три месяца снова приехал к нам в командировку, и все опять закрутилось".

Коротко о главном

0:40 История героини.

3:45 Что такое любовный треугольник и почему он возникает.

5:25 Как треугольники создают иллюзию устойчивых отношений.

9:10 Почему люди осуждают женщин-любовниц, а мужчин — нет.

10:50 Кто должен принять решение и выйти из треугольника.

14:30 Почему общество порицается проявление ответственности. Убеждение, что «нужно сохранить семью».

17:30 Почему любовные треугольники — это всегда про стыд.

19:30 Зависимость от страданий. Особенности менталитета россиян.

22:10 Атмосфера в семье, ведущая к любовным треугольником.

24:40 Брак взрослых детей.

28:05 Почему женщины повторно попадают в любовные треугольники.

29:40 Что делать с чувствами и эмоциональной привязанностью.

30:40 Как выйти из любовного треугольника.