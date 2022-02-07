Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
3 часа назад

"Надеюсь, он уйдет от жены": почему возникают любовные треугольники

"Надеюсь, он уйдет от жены": почему возникают любовные треугольники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тема нового выпуска — любовные треугольники. Муж, жена, любовница, страсти, ожидания, обманы, годы отношений и годы сложностей. Традиционно наше общество склонно поддерживать обманутых жен, но вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали рассмотреть ситуацию с обратной стороны — со стороны любовницы.

Видео дня

Что обсуждаем

Героиня выпуска развелась с мужем из-за любовницы, с которой он тайно встречался в течение двух лет.

"Мне было больно, понадобилось несколько лет, чтобы опомниться. Особенно плохо было, когда я от общих знакомых узнала, что бывший съехался с этой девушкой, а потом они вообще поженились".

Спустя год после этого девушка встретила нового молодого человека. У них завязались отношения, и все было хорошо, пока не выяснилось, что ее возлюбленный женат. Сначала она прервала с ним общение, но потом возобновила вновь.

"Конечно, понимаю, что это банальная история, я попросила, чтобы он больше меня не тревожил. Он уехал, но через три месяца снова приехал к нам в командировку, и все опять закрутилось".

Коротко о главном

0:40 История героини.

3:45 Что такое любовный треугольник и почему он возникает.

5:25 Как треугольники создают иллюзию устойчивых отношений.

9:10 Почему люди осуждают женщин-любовниц, а мужчин — нет.

10:50 Кто должен принять решение и выйти из треугольника.

14:30 Почему общество порицается проявление ответственности. Убеждение, что «нужно сохранить семью».

17:30 Почему любовные треугольники — это всегда про стыд.

19:30 Зависимость от страданий. Особенности менталитета россиян.

22:10 Атмосфера в семье, ведущая к любовным треугольником.

24:40 Брак взрослых детей.

28:05 Почему женщины повторно попадают в любовные треугольники.

29:40 Что делать с чувствами и эмоциональной привязанностью.

30:40 Как выйти из любовного треугольника.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители