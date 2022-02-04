Каким знакам зодиака изменяют чаще всего

Некоторые однажды неожиданно понимают, что они не нагулялись, и упархивают из брака, куда глаза глядят. Но есть те знаки зодиака, которые своим отношением подталкивают вторую половинку на измены. Мы не говорим, что измену можно оправдать, но некоторым стоит быть помягче к своим любимым.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

Козерог

Козерог любит единственную и неповторимую работу. Поэтому второй половинке достается и второе место. И если конфетно-букетный период она флиртует как не в себе и тащит в постель партнера при каждом удобном случае, то после штампа в паспорте красотка расслабляется, надевает пояс верности и ставит палатку в офисе. Так что муженек очень часто заглядывается налево.

Весы

То ли после загса в Весов вселяется тетка, то ли черти, то ли она просто садомазохист, но пилить своего возлюбленного она начинает беспредельно. А еще обожает проявлять свою страсть, не в сексе, а в жизни – бросает в любимого тарелки, применяет психологические пытки и с дичайшей страстью закатывает скандалы. В такой насыщенной семейной жизни для интима времени нет. Зато у партнера Весов и желания, и времени – вагон.

Дева