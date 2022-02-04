Каким знакам зодиака изменяют чаще всего

Некоторые однажды неожиданно понимают, что они не нагулялись, и упархивают из брака, куда глаза глядят. Но есть те знаки зодиака, которые своим отношением подталкивают вторую половинку на измены. Мы не говорим, что измену можно оправдать, но некоторым стоит быть помягче к своим любимым.
Козерог любит единственную и неповторимую работу. Поэтому второй половинке достается и второе место. И если конфетно-букетный период она флиртует как не в себе и тащит в постель партнера при каждом удобном случае, то после штампа в паспорте красотка расслабляется, надевает пояс верности и ставит палатку в офисе. Так что муженек очень часто заглядывается налево.
То ли после загса в Весов вселяется тетка, то ли черти, то ли она просто садомазохист, но пилить своего возлюбленного она начинает беспредельно. А еще обожает проявлять свою страсть, не в сексе, а в жизни – бросает в любимого тарелки, применяет психологические пытки и с дичайшей страстью закатывает скандалы. В такой насыщенной семейной жизни для интима времени нет. Зато у партнера Весов и желания, и времени – вагон.
Заключить с Девой любовный союз – самая страшная ошибка. Ведь она знает, как вам нужно жить лучше вас – волосы постричь, работу, друзей и мысли в голове – поменять. А еще нужно детей родить до тридцати, ипотеку взять и учиться борщи варить, потому что у Девы лапки. Весь груз этой ответственности не просто давит на вторых половинок Девы, а прямо раздавливает в лепешку. А выпускает весь этот пар партнер на стороне.