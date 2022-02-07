Секрет, который поможет разбогатеть и добиться успеха

У каждого человека есть свой временной ресурс, но далеко не каждый умеет использовать его эффективно. Мы можем весь день прокрастинировать с котом и сериалом, а потом пытаться сделать десять задач за полчаса. «Рамблер» поговорил с дипломированным психологом, психотерапевтом Куралай Нуркадиловой @kuralaiofficial и выяснил, как научиться правильно распоряжаться временем и силами.

Фото: Кадр из фильма "Стажер" Кадр из фильма "Стажер"

Что вообще такое делегирование?

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Делегирование – это умение передавать обязанности и поручения лицам, находящимся ниже по иерархии, или тем, кто более компетентен для их выполнения.

«Издревле существует правило «кесарю – кесарево»: каждый должен заниматься своим делом. Давайте представим условно Билла Гейтса. У него также, как у всех 24 часа в сутки. Допустим, его штат в тысячу сотрудников и 10 рабочих часов в день. Таким образом, у Гейтса появляется 10 тысяч часов эффективной работы в день. Именно в этом заключается выгода делегирования. А как вы понимаете, у Билла намного больше сотрудников на рабочих местах. Тем самым, он может себе позволить сконцентрироваться на стратегии компании, на своей общественной и личной жизни»,

– объясняет психолог. Эксперт приводит и более просто и жизненный пример:

«Женщина умеет одинаково хорошо и зарабатывать, и заниматься бытом. Конечно, она может пытаться успеть и то, и другое, а может поступить рационально и нанять человека, который будет заниматься уборкой, готовкой, пока она зарабатывает намного больше, чем может это сделать домработница».

Есть ли какие-то самые простые техники делегирования?

Куралай Нуркадилова приводит способ, который поможет легко делегировать поручения и задания.

«Называется он «Чужая обезьянка». Представим себе, что у каждого человека на плече сидит своя обезьянка. Под ней подразумевается набор его личной ответственности: обязанности, дела и задачи, который только он должен решать. Но есть люди, которые любят «собирать» на свои плечи чужих обезьянок, а потом не могут их сбросить из-за особенностей характера, чувства страха и других эмоций. Набрав кучу чужих обязанностей, в итоге они просто не справляются с нагрузкой».

Эксперт уточняет, что такими обезьянами могут быть самые простые ситуации.

«Представим женщину, чей брат берет кредит, зная, что она ему поможет закрыть долг. Ее подруга также постоянно просит решить личные вопросы, веря, что она не откажет даже в простой просьбе. Шеф, зная про удобный характер этой женщины, постоянно требует задержаться на рабочем месте подольше или взять больше задач. Как самый ответственный и добропорядочный сотрудник, она даже не сможет попросить поровну распределить задачи между всеми коллегами. Так, мало помалу, женщина набирает «лишних обезьянок», занимаясь чужими делами и в итоге не чувствует ничего кроме физической и моральная усталости, истощения и даже выгорания, когда ничего больше не радует и не мотивирует».

Как же начать делегировать прямо сейчас?

Шаг 1. Разберитесь, какие из «обезьянок» действительно ваши, а какие достались вам от более находчивых и ленивых или манипулятивных коллег, друзей и родственников(даже если это ваши родители). Ваша личная «обезьянка» должна решать именно ваши задачи, помогать в реализации ваших целей и исполнении желаний. При этом ваше право решать кому и в чем помогать, при этом добровольно и без психологического насилия.

Шаг 2. Деликатно и твердо передайте чужих «обезьянок» их владельцам. Используйте формулировки: «Я сейчас занят своими делами» , «У меня в приоритете мои задачи» , «В данный момент у меня нет на это времени» . Тем самым вы отстроите личные границы и покажете людям, что впредь вы не готовы решать их проблемы.

Шаг 3. Высший пилотаж – научиться отказывать без объяснения причин. Жесткое, конкретное «нет» без лирических отступлений навсегда отобьет желание перекладывать на вас ответственность. Не бойтесь показаться агрессивными или неудобными: люди пользуются вашей мягкостью и неумением отказать.

Психолог подытоживает: