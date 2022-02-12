Привычки американских хозяек, которые не понять русским

Менталитет русских и американских сильно отличается, этот вывод можно сделать хотя бы по американским фильмам. Они не разуваются при входе в дом, могут лежать на кровати в уличной одежде, у них по-другому устроены дома. Быт в США тоже сильно отличается от того, что происходит в России, и если у нас домохозяйки часто проводят часами у плиты для того, чтобы удивить гостей, то американки, например, предпочитают другой способ приготовления еды.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Обилие полуфабрикатов

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Не секрет, что в США любят фастфуд, и это не стереотип. У них действительно очень много заведений, в которых можно быстро перекусить и пойти по своим делам. Обилие таких кафе невообразимо, и там можно найти еду на любой вкус: от классических бургеров до индийской и мексиканской кухни.

У домохозяек отношение к еде примерно такое же. Вместо того, чтобы готовить полноценное блюдо “с нуля”, они закупают полуфабрикаты, которые нужно разогреть в микроволновке. Вся еда в США отличается простотой и быстрым способом приготовления. Даже если это завтрак, то, как правило, хлопья с молоком, тосты или яичница. То же самое касается и других приемов пищи, особенно на праздники. Чтобы не готовить много блюд на компанию, домохозяйки покупают замороженные полуфабрикаты: пирожные, пасту, пюре, буррито и прочее.

Ненужная еда на выброс

Если в России мы находим в холодильнике еду, у которой вот-вот истечет срок годности, то мы стараемся поскорее ее съесть или пустить в обиход. В России руководствуются принципом “не пропадать же добру”. В США же домохозяйки просто выбросят эту еду, если ее не захочет съесть кто-то в доме. Они, хоть и следят за экологией, но к своему здоровью относятся гораздо серьезнее. Возможно, из-за дорогостоящей страховки.

Не застолье, а семейный ужин