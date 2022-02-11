Как правильно отдыхать в выходные, чтобы набраться сил на неделю

Когда наступают долгожданные выходные, многие из нас впадают в ступор и не понимают, как провести эти дни продуктивно, но при этом отдохнуть и набраться сил. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой @sysoeva_veronika_p и выяснил, как грамотно провести выходные и подготовиться к предстоящей неделе.

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

Выспаться

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Один из ключевых моментов. Если впереди выходные, не стоит засиживаться допоздна. Наоборот, ложитесь спать вовремя, чтобы проснуться свежими, отдохнувшими и эффективно использовать свободное от работы время.

Соблюдать ЗОЖ

Откажитесь от алкоголя, нездоровой пищи, энергетиков. Вредные привычки забирают энергию, нарушают эмоциональный баланс, подрывают самооценку и уверенность в себе.

Решить задачи по списку

У каждого из нас на выходные есть ряд бытовых и рутинных дел, поэтому лучше заранее составить список и вычеркивать то, что уже удалось сделать. Подобная практика помогает вырабатывать дофамин в головном мозге, что повышает настроение, работоспособность и стимулирует желание делать еще больше.

Расслабиться

Спа-процедуры, массаж, сауна помогут отдохнуть и перезагрузиться, а это то что нужно в выходные. Более того, эмоции, которые живут в теле в виде блоков, тоже нужно высвобождать, чтобы почувствовать легкость и обновление.

Мини-путешествия - один из лучших способов переключиться, почувствовать новые эмоции, набраться душевных сил и оригинальных идей.

Приятные встречи

Встречи с близкими, друзьями, людьми, которые вас поддерживают и вдохновляют, - отдых и мотивация в одном флаконе. А это так пригодится на рабочей неделе после выходных!

Подготовить почву для решения важных вопросов

Даже если вы не хотите решать эти вопросы в выходные, спланируйте их заранее уже сейчас: составьте план на неделю, договоритесь о встречах, распишите свое время и дальше по списку.

Подготовиться к рабочей неделе

Заранее соберите рабочую сумку, наведите в ней порядок, решите, какую одежду и обувь планируете носить и приведите все в должный вид. Подготовка поднимает настроение, мотивирует, запускает механизмы целеустремленности, помогает почувствовать уверенность в себе и желание двигаться вперед, даже если речь идет о рабочей неделе.

Получить удовольствие