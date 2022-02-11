Как не стать жертвой мужчины-альфонса

Пятью признаками настоящего альфонса и тремя способами избавиться от него с WMJ.ru любезно поделился ведущий реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!» Влад Чижов.

Фото: Кадр из фильма «Милый друг» Кадр из фильма «Милый друг»

Мошенники — это не всегда незнакомые люди, отнимающие у вас деньги мутными махинациями. Иногда это люди вокруг: коллеги, друзья, родственники. Самый сложный случай, когда аферистом оказывается вторая половинка. Это подрывает не только материальное состояние, но и психологическое, лишает веры в людей.

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Поэтому сегодня я хочу поговорить об альфонсах. О мужчинах, наживающихся на любящих их женщинах. На ум сразу же приходит молодой человек, живущий за счет обеспеченной, но очень зрелой женщины? В жизни все не всегда выглядит так. Альфонсы — это и мужья-алкоголики, просиживающие днями диваны, пока их жены растит детей и работает на двух работах, и горе-бизнесмены, оформляющие на своих спутниц кредиты, и парни, косящие от армии благодаря связям своей девушки.

Так как же определить, что перед вами не влюбленный Шекспир, а заядлый разводила?

Он будет много спрашивать

Ваши родственники, связи, недвижимость, работа — все эти вещи будут объектами пристального интереса обманщика. Да, иногда это просто желание узнать потенциального партнера поближе, но некоторый перекос в том, что его интересует, должен вас настораживать.

Он будет стараться ускорить развитие отношений

Альфонсу нужно как можно быстрее втереться вам в доверие, получить желаемое и исчезнуть. У него нет времени строить крепкие узы и взаимопонимание — он здесь для получения результата. Поэтому не ведитесь на признания в любви через две недели после начала общения.

Он будет создавать идеальный образ

Он будет создавать идеальный образ. Если вы листаете анкеты на сайте знакомств и вдруг наткнулись на идеальный профиль, скорее всего, это липа. За этими фотографиями наверняка скрывается мошенник, а иногда не один. Аферистам нужно привлечь как можно больше жертв, поэтому они и создают образ прекрасного принца.

Он будет манипулировать

Чтобы получить от вас желаемое, мошенник будет играть грязно. Обиды и сцены, угрозы сделать с собой что-то, слёзы — все это или признаки нестабильной личности, или искусного альфонса. В любом случае продолжать общаться с таким человеком ни в коем случае нельзя.

Он будет скрытен

Классический аферист ни за что не раскроет свою личность перед жертвой. Поэтому социальные сети такого человека выглядят искусственно. Закрытые профили, отсутствие фотографий и друзей — все это должно вас насторожить. Обратите внимание на дату создания профиля: страница, созданная прямо перед вашим знакомством, скорее всего липовая.

Мой самый главный совет: поняла, что перед тобой обманщик — уходи. Но разорвать отношения самой бывает непросто: ухажер может оказаться слишком прилипчивым, а вы можете быть не до конца уверены в своем решении.

Вот три стопроцентных способа избавиться от альфонса.

Перед браком

Хороший способ избавиться от профессионального афериста — брачный договор. Вообще я рекомендую составлять этот документ в любом случае, даже если вы уверены, что будущий муж не альфонс. Время меняет людей, и заботливый романтик сегодня с легкостью может превратиться в алчного домашнего тирана завтра. Поэтому смотрите на брачный договор как на подстраховку. Любой мошенник будет всячески сопротивляться заключению контракта, по которому он (в случае развода) останется, с чем пришёл. Поэтому альфонс будет всячески пытаться вас переубедить. Уповать он будет скорее всего на потенциальных детей и силу любви. Будущий супруг может и не пренебречь шантажом, давлением, обидами и угрозами. Дайте ему понять, что отступать вы не собираетесь, и прекрасный принц сам ускачет в закат.

В начале отношений

Если думаете, что ваши связи или деньги могут стать причиной появления в жизни альфонса, не говорите о них малознакомым людям. Зачем кому-то знать, что дядя ваш — прокурор, а бабушка планирует оставить в наследство трёхкомнатную квартиру в центре Питера? Но, если вам не повезло, и поклонник уже знает об их наличии, отличный способ проверить его (и заодно узнать, не является ли он аферистом) — сделать вид, что вы все потеряли. Скажите, что дядю уволили, а бабушка переписала завещание на другую внучку. И следите за реакцией. Если парень пожмёт плечами и продолжит общаться как ни в чём не бывало, проверку он прошёл. А вот если ухажёр будет демонстрировать слишком много интереса к происходящему, вполне возможно, что у него уже были какие-то планы на эту квартиру. Поэтому продолжайте уверять, что дядю в должности не восстановят, а без квартиры бабушки вы как-нибудь проживете. Парень, который просто беспокоился за вас, со временем успокоится. А вот альфонс нет. И он быстро исчезнет из вашей жизни.

После кризиса

Частенько аферисты выдумывают какой-то форс-мажор для того, чтобы выкачать из вас деньги. Вы пару месяцев ходили на свидания, все было красиво, а потом случилось это. Внезапно рухнувший бизнес, страшная болезнь у кого-то из близких… Вариантов масса и вы наверняка о них слышали. Исход один: от вас срочно нужны деньги, много денег. И вы добровольно их отдаете альфонсу, после чего он скрывается.

Как избавиться от такого? Не давать эти деньги, не вестись ни на какие заверения. Да, определить, на самом ли деле человек попал в беду, бывает сложно. Поэтому попросите время подумать. Мошенники надеются, что вы не сможете видеть объективную картину из-за эмоций, поэтому будут требовать от вас решения здесь и сейчас. Если человеку на самом деле нужны деньги, он сможет потерпеть. А вот мошенник не будет ждать, пока вы раскроете его обман, и сам исчезнет.