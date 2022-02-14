Венец безбрачия: существуют ли родовые проклятия

Когда вы послушаете историю нашей подписчицы, вы убедитесь, что совершенно точно сталкивались с подобным сюжетом среди родственников, друзей или знакомых, а кто-то из них, возможно, даже пытался снять родовое проклятье тем или иным странным способом.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы рассмотрели совершенно архетипичную, особенно для нашей страны, историю и попробовали найти немагические решения.

Что обсуждаем

Героиня выпуска считает, что на ее роду проклятье. Все женщины в семье рано или поздно оставались одни: мужчины либо умирали, либо пропадали, либо шли на развод. И такой сценарий повторяется из раза в раз от прабабушки женщины:

"Моя прабабушка одна подняла четырех детей и была из тех женщин, кто останавливает коней, тушит избы и так далее. Я ее еще застала в детстве, ей наверно уже тогда под 90 лет было. Несмотря на это, всех вокруг строила только так. Бабушка выросла такой же боевой".

Аналогичная ситуация произошла с матерью героини. Она развелась с супругом, и с тех пор в их доме не было мужчин. Сама женщина вышла замуж в 28 лет, родила ребенка, но семья не одобрила ее избранника. Теперь их отношения на грани развода, но героиня боится повторить судьбу своих родственниц:

"Я не хочу повторять их судьбу, не хочу быть такой же разведенной неудачницей [...] Как представлю, что вернусь в наше женское царство и стану жить так же как они, без надежды вырваться, мне просто рыдать хочется".

Коротко о главном

0:50 История героини.

4:40 Что такое "бабья яма". Родовая травма.

8:40 Почему травма передается из поколения в поколение.

9:42 Можно ли избежать семейного сценария, выйдя замуж.

12:00 Почему женщина, вступившая в здоровые отношения, будет отвергнута в такой семье.

14:20 Какие мужчины выбираются бессознательно и как их вытравливают из семьи. Обесценивающая позиция.

18:15 Мужчина-осеменитель. Что не так с женщинами, рожающими "для себя".

19:08 Как мальчики становятся жертвами "бабьей ямы" и в чем это проявляется.

23:36 Как выбраться из ловушки.

27:50 Невроз: хочу и надо.

29:20 Можно ли дистанцироваться и не повторить родовой сценарий.