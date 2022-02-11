Самые верные знаки зодиака

С каждым годом все меньше говорят о верности, и все больше – о полигамии. Мы же разыскали знаки зодиака, которые будут любить вас до гроба. В который, скорее всего, сами вас и загонят.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Близнецы

Кто сказал, что Близнецы – ветреная особа, того на кол. Немедленно же! Может какие-то из внутренних чертей красотки и правда иногда заглядываются налево, но самая главная субличность бьет их за это скалкой по голове, чтобы не повадно было. И если даже Близнецы неожиданно уйдет в метель в магазин и вернется весной довольная и счастливая, так это просто она с подружками встретилась и счет времени потеряла, а не то, что вы подумали.

Скорпион

Скорпиониха своего никогда не упустит и никуда не отпустит. Она своими клешнями зацепится за мягкое место своего суженого и заставит его любовь свою показывать и рассказывать. Толкать ее налево всем своим весом не советуем – результат может быть совершенно противоположным: познакомится с вашими родителями и ну очень им понравится.

Телец

Телец тебе и борщ сварит, и пиво нальет, и на рыбалку отправит, и детей нарожает – в общем, будет стараться, чтобы жизнь тебе медом показалась. Но на других мускулистых она засматриваться будет, чтобы ты в порыве ревности любил ее до посинения. Вот такой коварный план.

Дева