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1 час назад

Самые верные знаки зодиака

Мира Маркина

С каждым годом все меньше говорят о верности, и все больше – о полигамии. Мы же разыскали знаки зодиака, которые будут любить вас до гроба. В который, скорее всего, сами вас и загонят.

Самые верные знаки зодиака
Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Близнецы

Кто сказал, что Близнецы – ветреная особа, того на кол. Немедленно же! Может какие-то из внутренних чертей красотки и правда иногда заглядываются налево, но самая главная субличность бьет их за это скалкой по голове, чтобы не повадно было. И если даже Близнецы неожиданно уйдет в метель в магазин и вернется весной довольная и счастливая, так это просто она с подружками встретилась и счет времени потеряла, а не то, что вы подумали.

Скорпион

Скорпиониха своего никогда не упустит и никуда не отпустит. Она своими клешнями зацепится за мягкое место своего суженого и заставит его любовь свою показывать и рассказывать. Толкать ее налево всем своим весом не советуем – результат может быть совершенно противоположным: познакомится с вашими родителями и ну очень им понравится.

Телец

Телец тебе и борщ сварит, и пиво нальет, и на рыбалку отправит, и детей нарожает – в общем, будет стараться, чтобы жизнь тебе медом показалась. Но на других мускулистых она засматриваться будет, чтобы ты в порыве ревности любил ее до посинения. Вот такой коварный план.

Дева

Влюбиться в Деву проще простого, а вот жить с ней – остросюжетный боевик покруче Болливудских. Тут тебе и схватки не на жизнь, а на смерть, погони, страсти, любовь и, конечно же, танцы. А еще – вколоченные в мозг семейные ценности. То есть налево посмотреть она себе не позволит, но и тебе не даст – начнет тренировать на тебе психологические пытки. А это, на минуточку, больнее физических.

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