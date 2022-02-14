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59 минут назад

Мужчина назвал 23 требования к женщинам и был осмеян

Стелла Шмель

Мужчина составил список требований к женщинам и был осмеян. Его перечень условий состоит из 23 пунктов. Полный список опубликован на портале Reddit, пользователи которого бурно отреагировали на эту тему.

Мужчина назвал 23 требования к женщинам и был осмеян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди прочего, автор ультимативного списка считает, что у женщины не должно быть никаких "лишних" волос на теле, допустимы только брови, она должна весить не более 55 килограммов, убираться, готовить, у нее должны быть волосы длиной ниже плеч, она обязана модно одеваться и говорить на нескольких языках. Также, обязательным для женщины, считает автор данного списка, является покладистый характер, высшее образование и наличие работы.

В комментариях пользователи портала в большинстве своем отреагировали бурным смехом на данные утверждения.

"Этому парню следует сначала спросить такую девушку, свободна ли она",

- отметил @ComfortableFormal521.

Ранее мы писали, что пользователей возмутили требования невесты к гостям свадьбы.

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