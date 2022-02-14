Как вывести секс с постоянным партнером на новый уровень

«Нужно раскрывать свою женскую энергию и одновременно использовать все практические возможности: секс-тренинги, красивое белье, романтический отель. Верните романтику в вашу рутину. Оставьте детей и закройтесь в отеле на пару дней, вспомните, что до роли родителей вы были парой. Не надо зацикливаться на том, что нужен секс, любой, какой угодно. Важно качество, а не количество. Превратите простую физику в искусство, а в нем, как говорится, нет предела совершенству. Наполните отношения правильными вибрациями, дайте друг другу нужную энергию. Кроме телесной страсти есть духовная любовь — чувство куда более сильное, чем влечение. Существует понятие тантрического секса, когда партнеры даже без движений получают яркие ощущения вплоть до оргазма только благодаря насыщенному обмену энергией. Не нужно бегать за мужчиной. Поработайте над умением наслаждаться собой, своим состоянием и жизнью, чтобы не зависеть от отсутствия мужчины или его любви, и тогда он начнёт бегать за вами».