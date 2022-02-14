Как вывести секс с постоянным партнером на новый уровень

У серьезных длительных отношений много плюсов, но есть и очевидный минус — исчезновение страсти: пропадает желание, не хочется лишний раз устроить романтический вечер и провести выходные в постели. «Рамблер» поговорил с дипломированным психологом Куралай Нуркадиловой @kuralaiofficial и выяснил, как вернуть огонь в отношения с постоянным партнером.
Эксперт объясняет, что все эти процессы абсолютно нормальны. «Невозможно все время находиться в состоянии гормонального урагана, организм просто не выдержит такой нагрузки. Но это не значит, что не нужно периодически устраивать ему встряску»,
— отмечает Куралай Нуркадилова.
Ответов на этот вопрос может быть множество.
«Первый вариант — знание уникальных техник и умение владеть всеми мышцами тела так, чтобы доставлять самой женщине и тем более партнеру невероятное удовольствие. Искусство тайских жриц или секреты французских куртизанок — есть множество названий примерно одних и тех же техник, которые призваны разнообразить ваши ощущения в постели. Но француженки со своим феминизмом утратили эти способности, а вот восточные женщины их вобрали с лихвой.
Второй подход — более глубокий и связан с развитием женственности. Называется «распаковка женщины», то есть полное принятие своей женской природы. Далеко не каждая представительница слабого пола по-настоящему раскрыта как женщина, не у всех женская энергия циркулирует правильно. Принять свою женскую природу и научиться ей наслаждаться непросто. В этом нам может мешать неприятие своей внешности с детства, пережитые эпизоды морального или полового насилия, недостаток безусловной любви от отца. В результате «нераспакованная» женщина не умеет транслировать мужчине правильную энергию, которая будет заводить его в любое время дня и ночи и обострять все ощущения до предела»,
— рассказывает психолог.
Куралай Нуркадилова советует следующее:
«В первую очередь нужно работать со своим внутренним миром, научиться принимать себя и раскрывать свою женственность. Есть две категории женщин — жертва и наслаждательница. Жертва транслирует такую энергию, что притягивает мужчину-разрушителя, абьюзера, игрока, зависимого, маменькиного сынка, альфонса. Женщина, которая наслаждается собой и своей жизнью, становится сильнейшим магнитом для мужчины-созидателя, который готов создавать для нее все блага и получает кайф просто от факта нахождения рядом с такой партнершей. Такую женщину невозможно не заметить, о ней говорят «пахнет сексом»».
Психолог подчеркивает, что возвращение страсти в отношения — это комплексная задача.
«Нужно раскрывать свою женскую энергию и одновременно использовать все практические возможности: секс-тренинги, красивое белье, романтический отель. Верните романтику в вашу рутину. Оставьте детей и закройтесь в отеле на пару дней, вспомните, что до роли родителей вы были парой. Не надо зацикливаться на том, что нужен секс, любой, какой угодно. Важно качество, а не количество. Превратите простую физику в искусство, а в нем, как говорится, нет предела совершенству. Наполните отношения правильными вибрациями, дайте друг другу нужную энергию. Кроме телесной страсти есть духовная любовь — чувство куда более сильное, чем влечение. Существует понятие тантрического секса, когда партнеры даже без движений получают яркие ощущения вплоть до оргазма только благодаря насыщенному обмену энергией. Не нужно бегать за мужчиной. Поработайте над умением наслаждаться собой, своим состоянием и жизнью, чтобы не зависеть от отсутствия мужчины или его любви, и тогда он начнёт бегать за вами».