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43 минуты назад

Как сделать так, чтобы дарили подарки

Мира Маркина

Даже в серьезных длительных отношениях партнеры часто не умеют говорить о своих желаниях и потребностях. Особенно часто это связано с подарками: женщина чего-то хочет, но не решается сказать об этом мужчине. Почему кто-то купается в подарках, а другие не получают и тюльпанов на 8 марта? «Рамблер» поговорил с дипломированным психологом Куралай Нуркадиловой @kuralaiofficial и выяснил, как научиться просить об исполнении желаний.

Как сделать так, чтобы дарили подарки
Фото: Кадр из фильма "Красотка"Кадр из фильма "Красотка"

Первое, что нужно запомнить, — нельзя заставлять мужчину делать подарки.

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«Если вы давите на партнера, требуете чего-то, то ожидаемо столкнетесь с противодействием и агрессией. Любому человеку неприятны сила и принуждение, мужчина точно не получит удовольствия от такого дарения, и поэтому не захочет повторять неприятный опыт»,

— подчеркивает психолог.

Мужчина сделает подарок, только когда захочет этого сам.

«Если женщина хочет что-то получить, она должна создать эмоции, а мужчина, опираясь на них, сам примет решение о подарке и совершит все необходимые действия. Эмоции, выраженные, например, в звуках, могут повлиять на партнера необходимым образом. Вовремя сказанное «ой!» вызовет у мужчины желание помочь и облегчить вашу жизнь. Искреннее «ах!» при получении подарка радует дарителя и вызывает желание сделать столько же и даже больше. Мужчины тонко реагируют на эти женские вибрации и хотят преумножения их позитивных переживаний»,

— рассказывает эксперт.

Некоторые женщины получают множество подарков, а другим лишь иногда перепадает дежурный букет.

Почему так происходит? Куралай Нуркадилова объясняет:

«У женщины, которая не умеет получать подарки, чаще всего нарушено доверие к мужчинам. Оно не обретается в детстве или нарушается в течение жизни по разным причинам. Отсутствие отца, сложные отношения между родителями, мама в образе сильной и независимой могут помешать девочке усвоить программу женственного поведения и сформировать доверие к мужчинам. Когда мы сами покупаем себе все необходимое, активно работаем, тянем на себе дом и хозяйство, мы лишаем мужчину его природного права быть хозяином и источником дохода семьи».

Чтобы получать подарки, нужно прокачать в себе женственность.

«Сделать это на самом деле достаточно просто. Вспомните, как в детстве вы играли в куклы: одевали их, нянчили, кормили, лечили. Никто не заставлял вас выполнять именно эти действия, они шли от природы, это для женщины сами собой разумеющиеся и естественные вещи. Взрослея, возможно вы утратили эту связь с природой, переключились на мужскую программу — работа, деньги, ответственность. Женщину не должны оценивать по поступкам, не доказывайте никому ничего, не покупайте себе любовь, уважение, внимание через действия и деньги. Это задача и природа мужчины. Когда женщина совершает мужские действия, она занимает его место, заставляет его чувствовать себя ненужным, вызывает конкуренцию и соперничество за любовь в паре. Если вы созданы женщиной, вас должны любить, как цветок, — просто за то, что вы есть. Остальное вы сможете и так создать»,

— уточняет специалист.

Три простых правила, которые помогут развивать в себе женственность

Многие просто не умеют просить о подарках и радоваться им, поэтому не получают даже маленьких сюрпризов. Но это умение можно тренировать, и вот несколько простых, но действенных упражнений от психолога.
  • Если в вашем пространстве находится хоть один мужчина, даже брат или сын, никогда не делайте даже мелких мужских действий. Не открывайте сами банки с консервами, бутылки с минеральной водой, не поднимайте тяжелые пакеты. Учитесь просить о помощи с мелочей, ведь мужчина даже может не догадываться, что вы хотите от него. Как только вы на глазах у мужчины или в своих мыслях делаете что-то неженственное, вы тут же снижаете у него уровень тестостерона, он перестает чувствовать себя сильным и нужным.
  • Давайте мужчинам пространство, чтобы совершать маленькие приятные жесты. Если вы входите в помещение одновременно с любым мужчиной, сделайте полшага назад и позвольте ему или попросите открыть для вас дверь. Не забудьте поблагодарить и улыбнуться в ответ, сделать комплименты: «Ах, как хорошо, что есть такие галантные мужчины». Так вы повышаете либидо мужчины и становитесь в его глазах еще больше женщиной.
  • Обратите внимание на вашу походку, движения, речь. Перестаньте быть резкой и жесткой в позиционировании. Сильная и независимая женщина разговаривает, как руководитель: громко, четко, с начальственной интонацией. Настоящая женщина говорит мягко и певуче, у нее плавные, нерезкие движения, мягкая походка. Она передает женские вибрации даже на уровне тела, заставляя мужчин чувствовать необходимость ей помогать и защищать.
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