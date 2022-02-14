Как сделать так, чтобы дарили подарки

«Сделать это на самом деле достаточно просто. Вспомните, как в детстве вы играли в куклы: одевали их, нянчили, кормили, лечили. Никто не заставлял вас выполнять именно эти действия, они шли от природы, это для женщины сами собой разумеющиеся и естественные вещи. Взрослея, возможно вы утратили эту связь с природой, переключились на мужскую программу — работа, деньги, ответственность. Женщину не должны оценивать по поступкам, не доказывайте никому ничего, не покупайте себе любовь, уважение, внимание через действия и деньги. Это задача и природа мужчины. Когда женщина совершает мужские действия, она занимает его место, заставляет его чувствовать себя ненужным, вызывает конкуренцию и соперничество за любовь в паре. Если вы созданы женщиной, вас должны любить, как цветок, — просто за то, что вы есть. Остальное вы сможете и так создать»,