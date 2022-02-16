5 вредоносных мыслей, которые мешают зарабатывать больше

Признайте и выпишите их. Распишите, как эти мысли проявляются в жизни, каким образом и в каких ситуациях они мешают, подумайте, приносят ли они какую-то пользу в вашу жизнь? Примите это и простите себя. Не нужно ругать себя за то, что мы думаем тем или иным образом, лучше проанализировать свои мысли и в следующий раз, когда они придут — переключаться. Есть много техник, которые помогают усмирить наши мысли. Одну из самых популярных предложил Джон Кехо, она называется «Ножницы»: как только возникает мысль, которая вам не нравится, нужно её обрезать, прекратить думать о ней. Перепишите мысли, смените фокус с негатива на позитив. Созидательное мышление помогает расти, в то время как вредоносные идеи разрушают нас. Ваша реальность подвластна только вам, и если научиться управлять собственными мыслями, то можно кардинально изменить свою жизнь и прийти к любой цели.

Жанна Чеховская Наставник, коуч