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41 минуту назад

5 вредоносных мыслей, которые мешают зарабатывать больше

Стелла Шмель
Жанна Чеховскаяэксперт

Человек сам создаёт свою реальность. И куда направлено наше внимание, туда мы и идём. Если сосредоточиться на негативе, то наша жизнь будет наполнена отрицательными событиями, и наоборот.

5 вредоносных мыслей, которые мешают зарабатывать больше
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Часто, когда человек встал «не с той ноги», у него весь день идёт не по плану: опоздание на важную встречу, пролитый на свитер кофе и прочие неприятности сильно портят настроение. В такие моменты мы начинаем ругать незадавшееся утро, но на самом деле, виновник неудачного дня — наш настрой.

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Какие мысли мешают развиваться и зарабатывать больше, как их отслеживать и менять, "Рамблеру" рассказала Жанна Чеховская — наставник, создатель онлайн-школы для экспертов «Целостная».

1. Я должна заработать деньги

«Должна» — формулировка, которая обязывает нас. Когда мы берём деньги взаймы, чувствуем себя должными. Это состояние истощает. Такая же ситуация с работой и бизнесом, когда мы делаем что-то из чувства долга, а не из желания принести пользу и реализовать творческий потенциал, мы теряем энергию и не получаем желаемый результат. Если заменить установку «должна» на «хочу», то получится, что вы реализовываете свои желания, а не отдаёте кому-то долг.
Фото
Жанна Чеховская
Наставник, коуч
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2. Все равно у кого-то лучше получается

У кого-то, действительно, может получиться лучше. Просто потому, что есть люди, у которых больше опыта и знаний. Если вы только сменили сферу, не нужно ругать себя за то, что вы ещё не номер один на рынке. Дайте себе время. Нельзя выучить иностранный язык за день, точно так же нельзя стать лидером в новой сфере за неделю. Во всём нужна практика. Запаситесь терпением и верой в себя. Изучайте глубоко сферу, в которой хотите преуспеть, постоянно совершенствуйте свои знания и оттачивайте их на практике, и со временем всё получится.
Фото
Жанна Чеховская
Наставник, коуч
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3. Я недостаточно умна; я не достойна; я не обладаю достаточными навыками, чтобы зарабатывать много денег

Основная часть моих клиенток приходит с двумя запросами: увеличение дохода и смена вида деятельности. Когда мы вместе анализируем, что им мешает на пути к цели, зачастую находим одну причину — обесценивание себя. Получив высшее образование и пройдя множество курсов, большинство людей не начинают работать по профилю, потому что считают, что всё ещё не обладают достаточными знаниями. Подобная ситуация и у тех, кто уже развивается в профессии. Некоторые боятся поднять чек, потому что думают, что потеряют клиентов, или годами сидят в одной компании и ждут повышения. Нельзя зарабатывать много, считая себя недостаточно умной или квалифицированной. Вряд ли вы хотите платить деньги некомпетентному специалисту. И другие не хотят. Поэтому выбирая между робким и неуверенным в себе кандидатом и бойким экспертом, остановятся на втором. На мастермайндах я рекомендую девушкам вести дневник успехов. Каждый день записывать свои даже самые незначительные достижения, они могут касаться любой сферы. Например, вы приготовили вкусный суп, встретили маму в аэропорту или помогли коллеге подготовить отчёт. Такая практика помогает заметить свои успехи, которые зачастую остаются без внимания.
Жанна Чеховская
Жанна ЧеховскаяНаставник, коуч

4. Если у меня будет много денег, это может угрожать моей жизни, или я подамся соблазнам и все потеряю

Примеры извне и стереотипы, навязанные обществом, могут плотно засесть в голове и повлиять на жизнь. Можно найти много примеров, когда люди теряли все свои деньги в одночасье, или попадали в опасные ситуации из-за финансов. И знание, что такие ситуации случаются, могут поселить в вас страх и тормозить на пути к цели. Ниже я поделюсь практикой, которая поможет заменить вредоносные мысли на позитивные.
Фото
Жанна Чеховская
Наставник, коуч
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5. Если я разбогатею, у меня не будет настоящих друзей, и все будут со мной общаться только из-за денег

Эти мысли тоже часто зарождаются в нас из-за стереотипов. Даже если мы не проживали ситуации, когда друзья от нас отворачивались, но видели подобные случаи у других, мы думаем, что у нас рано или поздно тоже так случится. А что если в вашей реальности будут хорошие и верные друзья? Если подбирать людей близких вам по духу, которые будут разделять ваши ценности, вы сможете расти и развиваться вместе, будете стимулировать друг друга, и успех не помешает вашей дружбе.
Жанна Чеховская
Жанна ЧеховскаяНаставник, коуч

Как отпустить вредоносные мысли:

Признайте и выпишите их. Распишите, как эти мысли проявляются в жизни, каким образом и в каких ситуациях они мешают, подумайте, приносят ли они какую-то пользу в вашу жизнь? Примите это и простите себя. Не нужно ругать себя за то, что мы думаем тем или иным образом, лучше проанализировать свои мысли и в следующий раз, когда они придут — переключаться. Есть много техник, которые помогают усмирить наши мысли. Одну из самых популярных предложил Джон Кехо, она называется «Ножницы»: как только возникает мысль, которая вам не нравится, нужно её обрезать, прекратить думать о ней. Перепишите мысли, смените фокус с негатива на позитив. Созидательное мышление помогает расти, в то время как вредоносные идеи разрушают нас. Ваша реальность подвластна только вам, и если научиться управлять собственными мыслями, то можно кардинально изменить свою жизнь и прийти к любой цели.
Жанна Чеховская
Жанна ЧеховскаяНаставник, коуч
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