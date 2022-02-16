5 вредоносных мыслей, которые мешают зарабатывать больше

Человек сам создаёт свою реальность. И куда направлено наше внимание, туда мы и идём. Если сосредоточиться на негативе, то наша жизнь будет наполнена отрицательными событиями, и наоборот.
Часто, когда человек встал «не с той ноги», у него весь день идёт не по плану: опоздание на важную встречу, пролитый на свитер кофе и прочие неприятности сильно портят настроение. В такие моменты мы начинаем ругать незадавшееся утро, но на самом деле, виновник неудачного дня — наш настрой.
Какие мысли мешают развиваться и зарабатывать больше, как их отслеживать и менять, "Рамблеру" рассказала Жанна Чеховская — наставник, создатель онлайн-школы для экспертов «Целостная».
«Должна» — формулировка, которая обязывает нас. Когда мы берём деньги взаймы, чувствуем себя должными. Это состояние истощает. Такая же ситуация с работой и бизнесом, когда мы делаем что-то из чувства долга, а не из желания принести пользу и реализовать творческий потенциал, мы теряем энергию и не получаем желаемый результат. Если заменить установку «должна» на «хочу», то получится, что вы реализовываете свои желания, а не отдаёте кому-то долг.
У кого-то, действительно, может получиться лучше. Просто потому, что есть люди, у которых больше опыта и знаний. Если вы только сменили сферу, не нужно ругать себя за то, что вы ещё не номер один на рынке. Дайте себе время. Нельзя выучить иностранный язык за день, точно так же нельзя стать лидером в новой сфере за неделю. Во всём нужна практика. Запаситесь терпением и верой в себя. Изучайте глубоко сферу, в которой хотите преуспеть, постоянно совершенствуйте свои знания и оттачивайте их на практике, и со временем всё получится.
Примеры извне и стереотипы, навязанные обществом, могут плотно засесть в голове и повлиять на жизнь. Можно найти много примеров, когда люди теряли все свои деньги в одночасье, или попадали в опасные ситуации из-за финансов. И знание, что такие ситуации случаются, могут поселить в вас страх и тормозить на пути к цели. Ниже я поделюсь практикой, которая поможет заменить вредоносные мысли на позитивные.