Вредные убеждения: финансовые блоки на пути к богатству

Многие из нас сталкиваются с финансовыми проблемами и в какой-то момент ощущают безысходность — кажется, что усилия в работе никак не приводят к материальному прогрессу. Иногда, мы не замечаем, как ставим себе финансовые блоки. О том, что это такое и как вы мешаете себе зарабатывать, "Рамблеру" рассказали . кандидат наук и практикующий психолог Евгения Трубина и профессиональный коуч с более чем десятилетним опытом Елена Захарова.
Основательницы стартапа Facematic в Кремниевой долине раскрыли самые распространенные убеждения, встающие на пути к материальным успехам.