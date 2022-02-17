Вредные убеждения: финансовые блоки на пути к богатству

Распространенным является стремление довольствоваться малым и вопрос «а не слишком ли много я хочу?», которые накладывают ограничения не только на сферу финансов, но и ставят стеклянный потолок в саморазвитии. Проработать это заблуждение мы помогаем клиентам через осознание того, что всех денег мира заработать невозможно: получая зарплату, вы не отнимаете ее у бездомных и голодающих, а компенсируете деньгами затраченные время и силы. Почаще напоминайте себе, что хотеть быстрее, выше и сильнее не только не стыдно, но и здорово. Довольствуясь малым, мы бы не смогли начать стартап в Кремниевой долине, Евгения не защитила бы кандидатскую в Мадридском Университете Комплутенсе, а Елена не разработала бы свой уникальный метод коучинга, который помог сотням людей вывести свою жизнь на новый уровень. Если вам близок подобный ход мысли, то не лишним будет проработать и ответственность за чувства и благосостояние других людей, которую вам, вероятно, привычно взваливать на свои плечи.

Елена Захарова Коуч