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1 час назад

Как вы мешаете себе зарабатывать

Диана Товсепова
Евгения Трубинаэксперт,Елена Захароваэксперт

Многие из нас сталкиваются с финансовыми проблемами и в какой-то момент ощущают безысходность — кажется, что усилия в работе никак не приводят к материальному прогрессу. Иногда, мы не замечаем, как ставим себе финансовые блоки. О том, что это такое и как вы мешаете себе зарабатывать, "Рамблеру" рассказали . кандидат наук и практикующий психолог Евгения Трубина и профессиональный коуч с более чем десятилетним опытом Елена Захарова.

Вредные убеждения: финансовые блоки на пути к богатству
Фото: depositphotosdepositphotos

Основательницы стартапа Facematic в Кремниевой долине раскрыли самые распространенные убеждения, встающие на пути к материальным успехам.

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«Счастье не в деньгах»

Человеческому мозгу свойственно создавать ложные двойственности: либо семья, либо карьера; либо быть счастливым, либо быть богатым. Мнение о том, что деньги уничтожают душу и стоят преградой на пути к духовному развитию — один из главных блоков, встречающихся в нашей практике. К нам обратилась взрослая женщина, настоящий профессионал своего дела, которая четко осознавала, что хочет много и хорошо зарабатывать, но не понимала, почему за долгие годы построения карьеры ей это так и не удалось. После первой консультации проблема стала очевидна: от родителей была унаследована установка, что богатый человек = бездушный, разоряющий и ухудшающий мир. Проработать это убеждение нам удалось благодаря консультациям и последовательному объяснению и принятию клиенткой того факта, что деньги — ресурс, который помогает не только жить комфортнее, но и делать добро. Например, благотворительность будет эффективнее от того, кто сам наполнен и у кого есть возможность помочь сразу многим: в настоящее время это, как правило, богатый человек.
Евгения Трубина
Евгения ТрубинаПсихолог

«Мой заработок отнимет у того, кому нужнее»

Распространенным является стремление довольствоваться малым и вопрос «а не слишком ли много я хочу?», которые накладывают ограничения не только на сферу финансов, но и ставят стеклянный потолок в саморазвитии. Проработать это заблуждение мы помогаем клиентам через осознание того, что всех денег мира заработать невозможно: получая зарплату, вы не отнимаете ее у бездомных и голодающих, а компенсируете деньгами затраченные время и силы. Почаще напоминайте себе, что хотеть быстрее, выше и сильнее не только не стыдно, но и здорово. Довольствуясь малым, мы бы не смогли начать стартап в Кремниевой долине, Евгения не защитила бы кандидатскую в Мадридском Университете Комплутенсе, а Елена не разработала бы свой уникальный метод коучинга, который помог сотням людей вывести свою жизнь на новый уровень. Если вам близок подобный ход мысли, то не лишним будет проработать и ответственность за чувства и благосостояние других людей, которую вам, вероятно, привычно взваливать на свои плечи.
Елена Захарова
Елена ЗахароваКоуч

«Доход зависит от количества приложенных усилий»

Всем нам с детства известна пословица о рыбке, которую не вытащить из пруда просто так. Убеждение справедливое, если со временем в вашем сознании оно не трансформировалось в: «чем больше я приложу труда, тем больше я выловлю рыбок». В нашем курсе по саморазвитию «В объективе» мы делаем большой акцент на том, что количество приложенных усилий не обязательно конвертируется в доход. В таком случае миллионеры должны были бы работать на пределе человеческих возможностей каждую секунду своей жизни. В реальности дело обстоит иначе: богатеет тот, кто умеет останавливаться, анализировать и видеть нестандартные пути решения проблем, а не тот, кто как Сизиф монотонно катит камень в гору.
Евгения Трубина
Евгения ТрубинаПсихолог
Если вы заметили за собой одно из трех подобных убеждений, вы уже сделали решительный шаг к освобождению от ошибок мышления: теперь вы знаете, что мешает вам зарабатывать, имея в руках все карты. Работа над собой и разрушение искусственно привитых нам стереотипов помогут не только сохранить карты в руках, но и сделать их козырными.
Елена Захарова
Елена ЗахароваКоуч
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