Женской дружбы не существует? Мнение психолога

Отношение к дружбе во многом зависит от воспитания. Как часто говорят детям - «не дружи с этой девочкой или мальчиком, они плохие»? Многие родители обесценивают детскую дружбу, не смотря на то, что она является самой настоящей и искренней. Взрослые часто проецируют проблемы на своих детей, рассказывают неприятные истории о своем неудачном опыте, подпитывают его фразами: «зачем тебе друзья?», «дружить не стоит», «дружба не выгодна, пообщайся ради интереса», «дружбы не существует». Но большинство родителей не понимают, что наносят глубокую травму и закладывают фундамент несчастной жизни своим детям. Неудивительно, что дети с таким отношением к дружбе, дружить не умеют.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®