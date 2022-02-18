Женской дружбы не существует? Мнение психолога

Принято считать, что женской дружбы не бывает. Но так ли это на самом деле? Спросили врача-психиатра, психотерапевта, эксперта по работе с подсознанием Веронику Сысоеву, от чего зависит способность дружить.
Отношение к дружбе во многом зависит от воспитания. Как часто говорят детям - «не дружи с этой девочкой или мальчиком, они плохие»? Многие родители обесценивают детскую дружбу, не смотря на то, что она является самой настоящей и искренней. Взрослые часто проецируют проблемы на своих детей, рассказывают неприятные истории о своем неудачном опыте, подпитывают его фразами: «зачем тебе друзья?», «дружить не стоит», «дружба не выгодна, пообщайся ради интереса», «дружбы не существует». Но большинство родителей не понимают, что наносят глубокую травму и закладывают фундамент несчастной жизни своим детям. Неудивительно, что дети с таким отношением к дружбе, дружить не умеют.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Общие фразы, о которых мы слышим с детства по сей день, накладывают отпечаток на способность дружить искренне и бескорыстно. Общепринятые ограничивающие убеждения мешают не только создавать дружбу, но и любые отношения в целом. Например, «женской дружбы не бывают», «доверять никому нельзя», «друзья воткнут нож в спину», «доверяй, но проверяй» и так далее.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Самая острая детская травма заключается в потребности в любви и признании, звучит, как «я недостаточно хорош». Казалось бы, причем здесь дружба? Друзья всегда неосознанно «подсвечивают» незалеченные душевные раны. И любой, даже незначительный успех друга, бередит непроработанные травмы, разрушая все хорошее, что было между друзьями и дружба прекращается, не успев начаться.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
В продолжении детских травм невозможно упомянуть о способности окружающих сравнивать. В начале сравнением занимаются родители, затем учителя в школе. Достигают апогея в вопросе сравнений представители противоположного пола. И в этот момент начинается самое интересное. На самом деле, такие партнеры не стоят нашего внимания и создавать с ними отношения не следует. Но раз на больное место уже наступили, процесс негативных эмоций в сторону «соперников» запущен, достаточно часто ими оказываются самые близкие. Только правда в том, что конкуренции не существует. Это иллюзия и очередная непроработанная травма.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Огромное количество ложных убеждений и непроработанных травм, низкая самооценка и неспособность смотреть на ситуацию под другим углом формируют внутреннюю несостоятельность. В таком случае дружба невозможна, внутренне несостоятельные люди не умеют дружить по-настоящему. Неудивительно, что любые отношения на протяжении жизни формируются хрупкими, такая дружба при первой же возможности теряет способность к существованию.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Каждому есть над чем работать, как самостоятельно, так и с помощью психотерапевта. Но в любом случае, этим необходимо заниматься, иначе шансы построить крепкую дружбу, как и длительные отношения приближаются к нулю.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
В первую очередь, нужно самим ими стать. Все прекрасно знают фразу «над отношениями нужно работать». На самом деле работа заключается только над собой. Кто умеет дружить, тот активно занимается собственными больными точками, как и своей жизнью, работает над своими целями и самооценкой, идет вперед в сторону развития личности, а не наоборот. Не стоит разделять мужскую и женскую дружбу, предательства достаточно с стороны обоих полов, как и показательных примеров крепкой дружбы, - настоящая дружба возможна, в том числе и женская.Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®