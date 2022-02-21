"Моя жизнь выдуманная": зачем люди врут

Новый выпуск посвящен выдуманной жизни. Люди и раньше часто стремились выдавать желаемое за действительное, но в эпоху соцсетей этот феномен получил особое распространение, ведь никто не знает, что на самом деле скрывается за вашим аватаром.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, обсудили, что важнее, быть или казаться, почему мы так часто врем о собственном благополучии и чем для нас в итоге оборачивается это вранье.

Что обсуждаем

Героиня выпуска начала врать еще в детстве, когда выдумывала, что ее отец не ушел из семьи, а живет за границей. Сейчас ей почти 30 лет, но она продолжает показывать всем несуществующий образ себя: покупает сама себе цветы, ретуширует все фотографии:

"В моих соцсетях я как будто другой человек. Там я красотка, у меня все отлично, я путешествую, встречаюсь с интересными людьми, почти звезда. В реальности часами сижу в фотошопе, подбираю ракурсы, любую поездку на полдня расписываю как что-то грандиозное, фотографируюсь с букетами и безделушками, которые сама себе покупаю — в общем, все как в юности, только теперь меня некому поймать на вранье. Иногда трачу последние деньги на фотосессии, будто я модель и сама себя потом ругаю".

В личной жизни все не складывается. Молодые люди приглашают ее на свидания, но разочаровываются, потому что видят не то, что ожидали.

"Только один ухаживал довольно долго, но ему не нравилось, что в соцсетях я другая, а он мне казался таким простым, сереньким, что я даже совместные фотографии с ним никогда не выкладывала, стеснялась. Потом мы расстались и я его понимаю".

Но отказаться от своей "идеальной" жизни героиня не может, потому что по-другому она не умеет:

"Вся моя жизнь выдуманная, потому что в реальности у меня все очень скучно, как и я сама. А в соцсетях я могу сочинить жизнь мечты. Но я сама понимаю, что это ложь, и поэтому мне еще хуже. Я не знаю, как прекратить врать, и мне страшно отказываться от этой иллюзии, ведь кроме нее у меня ничего нет. А жить настоящей жизнью я не умею".

Коротко о главном

0:50 История героини.

3:00 Как связан отец с желанием казаться лучше в соцсетях.

6:15 Что делать, если не было хорошего отца.

8:05 «Все все успевают, а я нет». Иллюзии в соцсетях.

11:12 Бессознательные мотивы. Зачем человек врет.

12:35 Как понять, что пытаешься кому-то что-то доказать.

16:45 Подростковая конкуренция. Влияние семьи на убеждения.

18:10 Косметика, татуировки: почему люди стремятся улучшить себя и скрыть недостатки.

23:18 Нормально ли фотошопить свои фотографии.

24:05 Неоправданные ожидания. Чем чревато изображать из себя другого человека.

27:53 Почему не все люди без отца пытаются жить не своей жизнью.

30:15 Стыд про то, что бросил отец.

31:35 Как выйти из этой ситуации.

31:55 Тренд на естественность в соцсетях.