Фразы, которые нельзя говорить в браке

Отношения между супругами, не смотря на годы совместной жизни, «пуд соли», огонь, воду и медные трубы, хрупкая структура. Все мы родом из детства и детские травмы никто не отменял. Любое неосторожное слово может наступить на больное место и сильно ранить партнера.
Подобные оплошности не проходят бесследно, даже если со стороны все выглядит иначе. Если вовремя не исправить ситуацию, запускается процесс разрушения, все чаще становится трудно понимать друг друга, возникают серьезные конфликты на пустом месте, измены, а брак трещит по швам.
Видео дня
Спросили врача-психиатра и психотерапевта Веронику Сысоеву про фразы, от которых лучше отказаться, если хочется длительных гармоничных отношений.
Разговоры о «бывших», как о нынешних
Достаточно часто люди в разговорах с партнерами говорят о бывшей жене или муже в настоящем времени, начиная фразу «моя жена… пекла пироги» , «мой муж… был мастером на все руки». По смыслу получается, будто они и сейчас являются мужем и женой, но это не так. И партнеру, с которым вы в текущих отношениях, будет крайне неприятно это слышать. Неудивительно, бывает так, что чувства к «бывшим» еще сохраняются и возможно до сих пор хочется быть вместе. Но не забывайте об отношениях в настоящем. Если хотите их сохранить, берегите чувства друг друга.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
«Бывших» в пример
Один из неприятных моментов в отношениях. Достаточно часто партнеры специально стремятся задеть друг друга, указывая на некоторую неполноценность и манипулировать. Например, «моя бывшая варила супы лучше, чем в ресторане». Но такие варианты общения подрывают доверие, не способствуют формированию качественных отношений и разрушают друг друга.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Сравнение с другими
«А муж Машке подарил машину и квартиру, а мы не можем свести концы с концами», - снова манипуляция. Но представьте, что чувствует человек, когда слышит это от самых близких и к чему могут привести эти чувства.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Критика
Психологи в один голос говорят, что с партнерами необходимо обсуждать, если чувствуете дискомфорт, раздражение и что-то не нравится. Но уметь четко формулировать и доносить до партнера свои желания ничего общего не имеет с критикой и необходимостью ранить друг друга.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Принцип - не соблюдать этикет
В любых отношениях, даже в самых близких есть личные границы. Отказ от этикета, не принесет положительных перемен, скорее, наоборот. Невежество порождает невежество, а далее вы знаете особенности подобных сценариев.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Отказ от совместного планирования выходных, отпуска и личного времени
Мало совместных планов - мало времени вместе, а значит появляются свободные места для других людей и новых отношений. Вряд ли вы мечтали именно об этом. Более того, партнеру не приятно осознавать, что нет планов - нет совместного будущего, а значит ничего серьезного.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Как перестать говорить описанное выше?
Осознайте свои ошибки, проработайте самостоятельно или с помощью психотерапевта детские травмы и ограничивающие убеждения, которые в буквальном смысле «заставляют» делать это. В заключении хочется напомнить, как поется в современных песнях «люди, любите друг друга, не сжигайте мосты», «обнимайте, обнимайте, дайте теплоты». И не забывайте ценить то, что вы есть друг у друга, как и ваши отношения. Помните, что далеко не у всех есть возможность встретить близкого человека и создать с ним семью.
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®