Фразы, которые нельзя говорить в браке

Достаточно часто люди в разговорах с партнерами говорят о бывшей жене или муже в настоящем времени, начиная фразу «моя жена… пекла пироги» , «мой муж… был мастером на все руки». По смыслу получается, будто они и сейчас являются мужем и женой, но это не так. И партнеру, с которым вы в текущих отношениях, будет крайне неприятно это слышать. Неудивительно, бывает так, что чувства к «бывшим» еще сохраняются и возможно до сих пор хочется быть вместе. Но не забывайте об отношениях в настоящем. Если хотите их сохранить, берегите чувства друг друга.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®