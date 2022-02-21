Почему мы хотим купить то, что видим в рекламе? Мнение эксперта

Как часто вы начинаете мечтать о вещах, которые еще совсем недавно вас не интересовали? Почему наши желания так резко меняются? Ответ один — реклама. Яркие картинки в журналах, на телевидении и в соцсетях заставляют нас тратить деньги на самые неожиданные товары и услуги. О влиянии рекламы и пиара на потребителей рассуждает Катерина Коновалова, основатель PR агентства ITS ME.

Почему мы так часто выбираем именно то, что постоянно мелькает у нас перед глазами? Вспомните, как вы ходите по супермаркету. На полках лежит множество по сути одинаковых товаров, но мы выбираем именно тот, который видели по телевизору, на форуме с отзывами или в рекламе у популярного блогера. Так же мы выбираем и специалистов, к которым хотим обратиться с той или иной проблемой. Это стереотипы нашего мышления, они заставляют нас делать выбор в пользу знакомого по публикациям и выступлениям лица.

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Что именно воздействует на наше потребительское поведение?

Ответ на наши потребности

Один из главных принципов маркетинга — выявить проблемы клиента и предложить для них решение. Например, мы вбиваем в строку поисковика какой-то вопрос, который очень нас тревожит. Как поговорить с тревожным подростком? Как убрать морщины под глазами? Как похудеть на пять килограмм? Мы видим статьи психологов, пластических хирургов, диетологов, которые подробно и полезно рассказывают о методах преодоления наших сложностей. Мы запоминаем человека, который хоть и заочно, но помог нам, и начинаем ему доверять. Катерина Коновалова Основатель PR агентства ITS ME @its_me.su

Ассоциативная память

Частые появления

В классической маркетинговой теории считается очень важным, то сколько раз и с какой периодичностью аудитория увидит рекламное объявление. Чем чаще нам на глаза попадается то или иное предложение товара или услуги, тем выше вероятность, что мы захотим им воспользоваться. Даже если у нас не было желания пойти к психологу или сделать пластическую операцию, мы начнем задумываться — а вдруг нам это нужно? Включается импульсивная, эмоциональная "хотелка", и вот мы уже ищем в интернете, как записаться на прием или оформить покупку. Катерина Коновалова Основатель PR агентства ITS ME @its_me.su

Эмоциональная привязанность

Вспомните, как в детстве вы влюблялись в героя любимого сериала или артиста. Так может случиться и во взрослом возрасте. Эксперт по телевизору или на странице журнала может показаться вам таким красивым, приятным, харизматичным человеком, что вы будете готовы на все, чтобы попасть к нему на прием и стать чуть ближе. Катерина Коновалова Основатель PR агентства ITS ME @its_me.su