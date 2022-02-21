Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+17° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

Почему мы хотим купить то, что видим в рекламе? Мнение эксперта

Мария Иглина
Катерина Коноваловаэксперт

Как часто вы начинаете мечтать о вещах, которые еще совсем недавно вас не интересовали? Почему наши желания так резко меняются? Ответ один — реклама. Яркие картинки в журналах, на телевидении и в соцсетях заставляют нас тратить деньги на самые неожиданные товары и услуги. О влиянии рекламы и пиара на потребителей рассуждает Катерина Коновалова, основатель PR агентства ITS ME.

Почему мы хотим купить то, что видим в рекламе? Мнение эксперта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Почему мы так часто выбираем именно то, что постоянно мелькает у нас перед глазами? Вспомните, как вы ходите по супермаркету. На полках лежит множество по сути одинаковых товаров, но мы выбираем именно тот, который видели по телевизору, на форуме с отзывами или в рекламе у популярного блогера. Так же мы выбираем и специалистов, к которым хотим обратиться с той или иной проблемой. Это стереотипы нашего мышления, они заставляют нас делать выбор в пользу знакомого по публикациям и выступлениям лица.

Видео дня

Что именно воздействует на наше потребительское поведение?

Ответ на наши потребности

Один из главных принципов маркетинга — выявить проблемы клиента и предложить для них решение. Например, мы вбиваем в строку поисковика какой-то вопрос, который очень нас тревожит. Как поговорить с тревожным подростком? Как убрать морщины под глазами? Как похудеть на пять килограмм? Мы видим статьи психологов, пластических хирургов, диетологов, которые подробно и полезно рассказывают о методах преодоления наших сложностей. Мы запоминаем человека, который хоть и заочно, но помог нам, и начинаем ему доверять.
Катерина Коновалова
Катерина КоноваловаОснователь PR агентства ITS ME @its_me.su

Ассоциативная память

В каждой сфере есть два-три самых популярных спикера, которые сразу же всплывают в голове. Психологи, работающие с темой отношений? Михаил Лабковский и Вероника Степанова. Эксперты в области моды? Александр Васильев, Эвелина Хромченко. Бизнес-коучи? Алексей Ситников, Радислав Гандапас. Психиатр? Конечно, Андрей Курпатов. Эти специалисты поднимают свои темы на всех медийных площадках: по телевизору, в журналах и газетах, в соцсетях. Некоторые пишут книги, запускают свои подкасты. В массовом сознании четко закрепляется ассоциация между теми или иными проблемами и человеком, способным их решить. Попасть к топовым специалистам по карману далеко не всем, но мы все равно храним голове их образ и нередко пытаемся найти доступного нам специалиста, внешне или по подаче похожего на известного психолога или врача из телевизора.
Катерина Коновалова
Катерина КоноваловаОснователь PR агентства ITS ME @its_me.su

Частые появления

В классической маркетинговой теории считается очень важным, то сколько раз и с какой периодичностью аудитория увидит рекламное объявление. Чем чаще нам на глаза попадается то или иное предложение товара или услуги, тем выше вероятность, что мы захотим им воспользоваться. Даже если у нас не было желания пойти к психологу или сделать пластическую операцию, мы начнем задумываться — а вдруг нам это нужно? Включается импульсивная, эмоциональная "хотелка", и вот мы уже ищем в интернете, как записаться на прием или оформить покупку.
Катерина Коновалова
Катерина КоноваловаОснователь PR агентства ITS ME @its_me.su

Эмоциональная привязанность

Вспомните, как в детстве вы влюблялись в героя любимого сериала или артиста. Так может случиться и во взрослом возрасте. Эксперт по телевизору или на странице журнала может показаться вам таким красивым, приятным, харизматичным человеком, что вы будете готовы на все, чтобы попасть к нему на прием и стать чуть ближе.
Катерина Коновалова
Катерина КоноваловаОснователь PR агентства ITS ME @its_me.su

Желание приобрести что-либо чаще всего бессознательное, вызванное нашими эмоциями или спровоцированное хитрыми маркетологами и пиарщиками. Мы попадаем на эти уловки, как рыбки, и с радостью голосуем рублем за предложенную услугу или товар. Но это не всегда плохо. Да, нужно быть внимательным, чтобы не попасть в руки мошенников. Но большинство экспертов, которые вкладывают в свое продвижение, — востребованные, высоко профессиональные специалисты, которые действительно могут помочь в решении ваших проблем.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители