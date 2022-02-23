Что делать, если вы выбрали не того

Нередко женщины надеются, что со временем начнут испытывать теплые чувства к мужчине, которого однажды выбрали по ошибке. Как показывает практика профессионального психолога Татьяны Данжели, любовь в союз так и не приходит, и люди продолжают существовать вдвоем, сожалея о своем выборе. Как быть в такой ситуации — расставаться или нет, читайте в статье.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Татьяна Данжели — дипломированный психолог со стажем работы более 12 лет. Член консультативного сообщества психологов Великобритании и автор методики «Трансформация личности».

Видео дня

Выражение «стерпится — слюбится» появилось в дореволюционной России, когда воля родителей определяла дальнейшую судьбу женщин и мужчин. Так, маменька и папенька подбирали своему чаду хорошую партию и наказывали, что со временем супруги примирятся друг с другом. Развестись было нельзя, союзы держались исключительно на выгоде и чувстве стыда — родителей подвести нельзя, нужно терпеть, как наказано.

Несмотря на то что жизненный уклад в корне изменился и появилась свобода выбора, некоторые женщины до сих пор надеются, что однажды в их союз придет любовь. Особенно когда они выбрали мужа лишь из страхов и предрассудков: боязни одиночества, финансовых проблем, упреков родственников старшего поколения, иллюзии любви к первому, кто оказал женщине внимание или внезапной беременности. Такой сценарий действительно запрограммирован в бессознательном каждого из нас. Жизненная цепочка человека уже давно прописана социумом — от рождения до замужества и выхода в декрет. Вот только хэппи-энда в этой цепочке нет и никогда не будет.

«Он хороший парень!»

Фраза от создателей «он хороший отец» и «любящий муж». Мужчина может быть каким угодно — внимательным, работящим, заботливым, чутким, но если вы не чувствуете к нему любви, сто раз подумайте, прежде чем выйти за него замуж. Тем более, последствия неверного выбора плачевны и насилие женщины над собой обязательно даст о себе знать.

Однажды вы можете ощутить небывалую агрессию к супругу, ненависть ко всему, раздражение без причины и неудовлетворенность собственной жизнью. Некогда стабильный и вроде бы счастливый брак может обернуться кошмаром как для женщины, так для и психики ее детей. В первые месяцы жизни ребенок не понимает слов и ориентируется на собственные ощущения и состояние матери. И если родительница обрекает себя на постоянные внутренние противоречия, тревожится о своем выборе и об отсутствии любви в браке, младенец будет соответствующе реагировать на это.

Создать семью без любви — это значит добровольно согласиться на жизнь с совершенно чужим человеком. Вы можете привыкнуть к такому укладу со временем, создать уютный дом, гордиться внешне идеальной картинкой полной семьи, но в то же время страдать и мечтать о том, с кем любовь может быть взаимной. Вы можете ощущать страх перед мыслью, что однажды эта картинка рухнет, и вы останетесь один на один с пугающей неизвестностью. Чем вы платите, оставаясь с нелюбимым? Своим счастьем, здоровьем и возможным успехом.

Как быть: разводиться или оставаться в отношениях?

Развестись легко: подаете заявление и ждете заветную бумагу. Но гораздо сложнее работать над собой, научиться понимать себя и свои реальные желания, а не навязанные мамами, бабушками, социумом желания.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации: держать фокус на себе. Понять, чего вы на самом деле хотите от жизни, какого партнера видите рядом с собой. Взращивать безусловную любовь к себе, выстраивать внутреннюю опору и отпускать обиды, которые привели вас к подобному жертвенному сценарию.

Второе — займитесь своей финансовой независимостью, чтобы в самом худшем случае иметь возможность уйти от мужа, не держась за его финансы.

Третье — не обвиняйте партнера в своем некогда принятом решении выйти за него замуж. Ваш супруг никоим образом не виноват в этом. И если вы действительно приметесь заниматься собой, строить карьеру, мужчина может примкнуть к этому и тогда ваш партнерский союз может заиграть яркими красками. Такое развитие событий, скорее, исключение из правил, но все же случается.