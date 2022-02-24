Как бороться с приступами тревожности: отвечает психолог

События в мире многих заставляют переживать и нервничать. Что происходит? Как дальше жить? Всеобщая паника делает ситуацию еще более тяжелой. «Рамблер» поговорил с психологом и психотерапевтом Куралай Нуркадиловой и выяснил, как успокоиться и прийти в адекватное состояние, даже когда кажется, что все рушится.
«Прямо сейчас изо всех «утюгов» на нас потоком несутся самые разные тяжелые новости о происходящем в мире. Такие события могут встревожить даже самого спокойного человека. Особенно тяжело эмоциональным, эмпатичным людям, которые остро реагируют на внешние раздражители и легко теряют контроль и самообладание. Лучшее решение в этой ситуации — абстрагироваться от новостей. Если последние сводки не необходимы вам для работы, то можно без потерь отказаться от них на некоторое время. Отключите телевизор, отпишитесь от Телеграм-каналов, пресеките все разговоры в офисе и дома. Большинство людей сейчас живет в состоянии когнитивного искажения — условно говоря, в очках, которые могут фокусироваться только на чем-то одном. Если в вашей голове заложено убеждение, что в мире все очень плохо, то вы будете видеть негативные проявления во всем, будете ждать именно плохих новостей и в результате притянете к себе именно такие события».Куралай НуркадиловаПсихолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель
«В нашем мире не хватает четких ориентиров, мы часто не понимаем, кому верить и кого слушать, куда бежать, за что хвататься. Поэтому мы живем в ощущении хаоса и неустойчивости и ждем, что кто-то даст нам ответы на все насущные вопросы. Поэтому мы так ждем свежих новостей в надежде, что они прояснят ситуацию не только в мире, но внутри нас. Но каждая новая порция информации вызывает только еще больше колебаний, сомнений и размышлений. И, к сожалению, медиа нередко пользуются этим, искусственно вводя нас в состояние тревожности, чтобы манипулировать нашим мнением и поведением. Вместо истерического чтения новостей займитесь поиском опоры внутри себя. Что для вас важно? Во что вы верите? Ищите ответы на важные вопросы в своем сознании, в своих близких. Учитесь доверять своим инстинктам, интуиции, а не бросайтесь в информационный поток, как в темный омут. Мир вокруг постоянно меняется, и мы должны уметь адаптироваться к этим переменам, гибко менять свое мышление и быть готовым по-новому взглянуть на ситуацию».Куралай НуркадиловаПсихолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель
«Паническая атака — реакция организма на ваши попытки контролировать вообще все. Вы пытаетесь держать все в своих руках, а в результате оказываетесь загнанными в угол, не можете дышать и чувствуете свою беспомощность. Тем самым организм сообщает вам, что нужно остановиться и посмотреть на ситуацию рационально. Разделите все, что вас тревожит, на то, что вы можете и не можете контролировать. Нам неподконтрольны погода, природные катаклизмы и множество других вещей. Кто-то называет их проявлениями судьбы, кто-то считает Божьей волей. Тревожиться за то, что случилось далеко, и на что вы не можете повлиять, как минимум, неконструктивно. В ваших ли силах прямо сейчас изменить геополитическую обстановку в мире? Скорее всего, нет. Но вы можете обратить внимание на свою жизнь, на семью и близких, на тех, кто нуждается в помощи прямо сейчас рядом с вами. Поговорите с детьми и родителями, проведите время вместе, вспомните, что вы является главной опорой и поддержкой друг для друга. Озвучьте свои тревоги и опасения, поделитесь с близкими, сконцентрируйтесь на позитивных аспектах. Когда вы почувствуете, что возвращаетесь в состояние спокойствия, аккуратно ознакомьтесь с новостями. Выберите один-два источника информации, которые транслируют события в нейтральном ключе и отдают предпочтение фактам. Если вы чувствуете потребность сделать что-то конкретное, делайте. Если вас успокоят отправка гуманитарной помощи, пожертвования благотворительным организациям, совершите эти действия. Но не давайте ситуации управлять вами, какой бы страшной она вам сейчас ни казалась».Куралай НуркадиловаПсихолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель