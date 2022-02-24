Как бороться с приступами тревожности: отвечает психолог

«Паническая атака — реакция организма на ваши попытки контролировать вообще все. Вы пытаетесь держать все в своих руках, а в результате оказываетесь загнанными в угол, не можете дышать и чувствуете свою беспомощность. Тем самым организм сообщает вам, что нужно остановиться и посмотреть на ситуацию рационально. Разделите все, что вас тревожит, на то, что вы можете и не можете контролировать. Нам неподконтрольны погода, природные катаклизмы и множество других вещей. Кто-то называет их проявлениями судьбы, кто-то считает Божьей волей. Тревожиться за то, что случилось далеко, и на что вы не можете повлиять, как минимум, неконструктивно. В ваших ли силах прямо сейчас изменить геополитическую обстановку в мире? Скорее всего, нет. Но вы можете обратить внимание на свою жизнь, на семью и близких, на тех, кто нуждается в помощи прямо сейчас рядом с вами. Поговорите с детьми и родителями, проведите время вместе, вспомните, что вы является главной опорой и поддержкой друг для друга. Озвучьте свои тревоги и опасения, поделитесь с близкими, сконцентрируйтесь на позитивных аспектах. Когда вы почувствуете, что возвращаетесь в состояние спокойствия, аккуратно ознакомьтесь с новостями. Выберите один-два источника информации, которые транслируют события в нейтральном ключе и отдают предпочтение фактам. Если вы чувствуете потребность сделать что-то конкретное, делайте. Если вас успокоят отправка гуманитарной помощи, пожертвования благотворительным организациям, совершите эти действия. Но не давайте ситуации управлять вами, какой бы страшной она вам сейчас ни казалась».

Куралай Нуркадилова Психолог долларовых миллионеров, дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель